Ось чому потрібно їсти томати щодня: 5 причин, про які ви не знали

Чим корисні помідори

Сирі помідори багаті на вітамін С, який освітлює шкіру і бореться із запаленнями.

Ці овочі при готуванні виділяють багато антиоксидантів, таких як лікопін, які можуть захистити від раку.

Помідори мають різні переваги й сприяють здоров'ю серця, когнітивних функцій (мозку) і здоров'ю простати.

Не має значення, як ви будете їсти помідори, сирими або приготовленими, вони принесуть вам значну користь.

"Різноманітність - це ключ до успіху, і це стосується будь-яких фруктів та овочів. Намагайтеся їсти їх по-різному приготовленими", - повідомила дієтолог.

Поживні властивості томатів

Один сирий помідор середнього розміру містить приблизно 22 калорії та менше одного грама жиру. У ньому природно низький рівень натрію та низький глікемічний індекс: всього 6 міліграмів натрію та 3 грами цукру. В одному помідорі міститься близько півсклянки води, що робить його чудовим продуктом для заповнення рідини.

Деякі антиоксиданти, такі як лікопін, лютеїн та зеаксантин, легше засвоюються організмом саме при приготуванні помідорів. Антиоксиданти можуть допомогти у боротьбі з вільними радикалами , нестабільними молекулами, які ушкоджують клітини організму і можуть призвести до раку.

Чому потрібно їсти томати

Вони підтримують здоров'я серця

У томатах дуже багато калію, що підтримує роботу серця.

Томати допомагають відновлюватись після фізичних вправ

Помідори містять кілька електролітів, які необхідні основного функціонування клітин. За словами дієтолога, калій, натрій, магній та фтор у помідорах можуть допомогти зменшити м'язові болі та втому від фізичних вправ після тренування.

Томати є профілактикою деменції

Калій допомагає живити серце та відіграє роль у функціонуванні нервів у всьому організмі. Одне недавнє дослідження показало , що люди, які споживали більше калію та менше натрію, мали найкращі когнітивні функції.

Томати допомагають збалансувати рівень цукру в крові

Помідори можуть допомогти контролювати рівень цукру в крові у людей із діабетом. Вміст клітковини допомагає регулювати рівень цукру в крові та роботу кишечника. Цей фрукт має також низький глікемічний індекс, тому він може бути гарною закускою, щоб уникнути різкого стрибка рівня цукру в крові.

Томати допомагають із профілактикою раку простати

Приготування помідорів може зменшити вміст вітаміну С, але збільшує доступність кількох важливих антиоксидантів, які можуть захистити від раку.

"Особливо для чоловіків, лікопін справді корисний, оскільки допомагає зменшити будь-які проблеми, пов'язані з простатою, і може справді захистити від раку", - сказала експерт.