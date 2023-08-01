Ось чому вам потрібно їсти кавун, і в який час доби це найкраще робити

У чому переваги кавуна

Цей літній плід зараз є сезонним, було виявлено, що він полегшує або знижує ймовірність м'язового болю, покращує здоров'я серця і може навіть містити певні сполуки, що мають протиракові властивості.

Ось чому потрібно їсти кавуни:

складається на 92% із води, що робить його відмінним вибором для щоденного споживання води

через високий вміст води має низьку калорійність і може допомогти контролювати вагу, зберігаючи почуття ситості довше

містить безліч поживних речовин, у тому числі калій, магній та вітаміни А та С.

також є багатим джерелом цитруліну, амінокислоти, яка може покращити фізичну працездатність

лікопін, що міститься в кавуні, може бути корисним для очей

містить багато води та невелику кількість клітковини, які необхідні для здорового травлення

Коли правильно їсти кавун

Кавун можна їсти натщесерце, оскільки його основні поживні речовини ефективно засвоюються організмом при вживанні зранку. Дослідження показали, що вживання кавунів на ніч може призвести до проблем зі здоров'ям, наприклад, зі шлунком. Кавун багатий на цукор, і його слід уникати на ніч, оскільки він може навіть сприяти збільшенню ваги.

Насправді це може бути однією з найкращих страв на сніданок. Крім того, ви також можете їсти фрукти як перекус між прийомами їжі.