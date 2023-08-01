Ось чому вам потрібно їсти кавун, і в який час доби це найкраще робити

В Україні вже у багатьох торгових точках почали продавати кавуни. Це ідеальний плід, щоб вгамувати спрагу в літню спеку. Дослідження показують, що у ягоді є поживні речовини, у тому числі антиоксиданти та вітаміни А та С.
Які переваги кавуна, і коли його краще їсти, пише Financial Express.
Цей літній плід зараз є сезонним, було виявлено, що він полегшує або знижує ймовірність м'язового болю, покращує здоров'я серця і може навіть містити певні сполуки, що мають протиракові властивості.
Ось чому потрібно їсти кавуни:
Кавун можна їсти натщесерце, оскільки його основні поживні речовини ефективно засвоюються організмом при вживанні зранку. Дослідження показали, що вживання кавунів на ніч може призвести до проблем зі здоров'ям, наприклад, зі шлунком. Кавун багатий на цукор, і його слід уникати на ніч, оскільки він може навіть сприяти збільшенню ваги.
Насправді це може бути однією з найкращих страв на сніданок. Крім того, ви також можете їсти фрукти як перекус між прийомами їжі.
Читайте також, що кулінар розкрила "неприємну правду" про кавуни, про яку мовчать продавці.
Нагадаємо, що Комаровський дав остаточну відповідь, чи можна отруїтися ранніми кавунами та динями.