Вот почему вам нужно есть арбуз, и в какое время суток это лучше всего делать

В чем преимущества арбуза

Этот летний плод сейчас является сезонным, было обнаружено, что он облегчает или снижает вероятность мышечной боли, улучшает здоровье сердца и может даже содержать определенные соединения, обладающие противораковыми свойствами.

Вот почему нужно есть арбузы:

состоит на 92% из воды, что делает его отличным выбором для ежедневного потребления воды

из-за высокого содержания воды имеет низкую калорийность и может помочь контролировать вес, сохраняя чувство сытости подольше

содержит множество питательных веществ, в том числе калий, магний и витамины А и С.

также является богатым источником цитруллина, аминокислоты, которая может улучшить физическую работоспособность

Ликопин, содержащийся в арбузе, может быть полезен для глаз

содержит много воды и небольшое количество клетчатки, которые необходимы для здорового пищеварения

Когда правильно есть арбуз

Арбуз можно есть натощак, так как основные питательные вещества арбуза эффективно усваиваются организмом при употреблении утром. Исследования показали, что употребление арбузов на ночь может привести к таким проблемам со здоровьем, как проблемы с желудком. Арбуз богат сахаром, и его следует избегать на ночь, так как он может даже способствовать увеличению веса.

На самом деле, это может быть одним из лучших блюд на завтрак. Кроме того, вы также можете есть фрукты в качестве перекуса между приемами пищи.