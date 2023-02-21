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Ось у чому підступність: Комаровський висловився про засоби догляду за губами

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Вівторок 21 лютого 2023 22:13
Ось у чому підступність: Комаровський висловився про засоби догляду за губами Фото: Євген Комаровський, педіатр та телеведучий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Доктор Євген Комаровський висловився про засоби догляду за губами як для профілактики, так і для лікування, та пояснив, яких компонентів бажано уникати при їх застосуванні, щоб не стало гірше.

Про це заслужений педіатр України повідомив на своєму YouTube-каналі.

Лікар вищої категорії звертає увагу, що є певні компоненти засобів для губ, які ефективні для використання у профілактичних цілях, але при цьому не рекомендовані до застосування саме для лікування.

Комаровський розповів, що на думку медичної науки не повинні включати засоби для лікування:

  • саліцилова кислота,
  • фенол,
  • ментол,
  • евкаліпт,
  • камфора,
  • ароматизатори.

Річ у тому, що ці компоненти мають подразнюючу дію, і можуть погіршувати кровообіг у ділянці губ, викликати спазм судин та інше, пояснює лікар.

Також Комаровський назвав одне просте, але важливе правило: "якщо ви наносите на губи щось і одразу це відчуваєте - це не завжди добре, а частіше - погано".

"Ідеальний засіб для губ ви відчувати не повинні", - зауважив він.

У цьому контексті лікар вказав на певну "підступність" цих дратівливих засобів. Так, часто буває, що коли людина маже губи тим чи іншим препаратом, і при цьому нічого не відчуває - у неї виникають думки про те, що засіб є неефективним.

"І виробники змушені реагувати на бажання споживачів, додаючи те, що ви відразу відчуєте", - описав він ситуацію.

Комаровський також перерахував компоненти, які бажані у засобах для догляду за губами. Це:

  • касторове масло,
  • соняшникова олія,
  • масло ші,
  • кокосова олія,
  • вазелін.

Зазвичай включаються також сонцезахисні засоби, додав доктор Комаровський.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу в розпал сезону .

А також перед цим знаменитий лікар попередив про небезпеку генераторів.

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Євген Комаровський Доктор Комаровский