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Вот в чем коварство: Комаровский высказался о средствах по уходу за губами

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Вторник 21 февраля 2023 22:13
Вот в чем коварство: Комаровский высказался о средствах по уходу за губами Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский высказался о средствах по уходу за губами как для профилактики, так и для лечения, и объяснил, каких компонентов желательно избегать при их применении, чтобы не стало хуже.

Об этом заслуженный педиатр Украины сообщил на своем YouTube-канале.

Доктор высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом - не рекомендованы к применению именно для лечения.

Комаровский рассказал, что по мнению медицинской науки не должны включать в себя средства для лечения:

  • салициловая кислота,
  • фенол,
  • ментол,
  • эвкалипт,
  • камфора,
  • ароматизаторы.

Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие, и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.

Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: "если вы наносите на губы что-то и сразу же это чувствуете - это не всегда хорошо, а чаще - плохо".

"Идеальное средство для губ вы ощущать не должны", - отметил он.

В этом контексте доктор указал на определенное "коварство" этих раздражающих средств. Так, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует - у него возникают мысли о том, что средство неэффективное.

"И производители вынуждены реагировать на хотелки потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", - описал он ситуацию.

Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:

  • касторовое масло,
  • подсолнечное масло,
  • масло ши,
  • кокосовое масло,
  • вазелин.

Как правило, включаются также солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, что случится, если сделать прививку от гриппа в разгар сезона.

А также перед этим знаменитый врач предупредил об опасности генераторов.

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