Вот в чем коварство: Комаровский высказался о средствах по уходу за губами
Доктор Евгений Комаровский высказался о средствах по уходу за губами как для профилактики, так и для лечения, и объяснил, каких компонентов желательно избегать при их применении, чтобы не стало хуже.
Об этом заслуженный педиатр Украины сообщил на своем YouTube-канале.
Доктор высшей категории обращает внимание, что есть определенные компоненты средств для губ, которые эффективны для использования в профилактических целях, но при этом - не рекомендованы к применению именно для лечения.
Комаровский рассказал, что по мнению медицинской науки не должны включать в себя средства для лечения:
- салициловая кислота,
- фенол,
- ментол,
- эвкалипт,
- камфора,
- ароматизаторы.
Дело в том, что эти компоненты оказывают раздражающее действие, и могут ухудшать кровообращение в области губ, вызывать спазм сосудов и прочее, объясняет врач.
Также Комаровский назвал одно простое, но важное правило: "если вы наносите на губы что-то и сразу же это чувствуете - это не всегда хорошо, а чаще - плохо".
"Идеальное средство для губ вы ощущать не должны", - отметил он.
В этом контексте доктор указал на определенное "коварство" этих раздражающих средств. Так, часто бывает, что когда человек мажет губы тем или иным препаратом, и при этом ничего не чувствует - у него возникают мысли о том, что средство неэффективное.
"И производители вынуждены реагировать на хотелки потребителей, добавляя то, что вы сразу почувствуете", - описал он ситуацию.
Комаровский также перечислил компоненты, которые желательны в средствах по уходу за губами. Это:
- касторовое масло,
- подсолнечное масло,
- масло ши,
- кокосовое масло,
- вазелин.
Как правило, включаются также солнцезащитные средства, добавил доктор Комаровский.
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