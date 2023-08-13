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Ось чому ми літаємо уві сні. Справжнє значення сновидіння

Чому люди літають уві сні (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Польоти уві сні належать до найчастіших сновидінь, які бачать і дорослі, і діти. Але чому ми насправді бачимо такі сни?

Про це читайте далі в матеріалі Styler.

Тлумачення сну згідно з прикметами

Часто кажуть, що коли діти літають уві сні, вони ростуть. А от для дорослих тлумачення може бути іншим: це потреба у внутрішній свободі, бажання щось змінити, "піднятися" над ситуацією.

Тлумачі снів трактують польоти уві сні досить суперечливо. Деякі сонники віщують велику удачу і кар'єрне зростання, інші, навпаки, стверджують, що політ уві сні обіцяє упущені можливості, скороминущу любов, втрату роботи, безплідні мрії. 

Сонники тлумачать польоти уві сні по-різному, найчастіше значення буде таким:

  • Якщо вам сниться, що летите дуже низько над землею - це попередження про хворобу або скрутну життєву ситуацію.
  • Якщо ж ви летите так високо, що землю ледь видно, це означає багатство, щастя, успіх.
  • Політ над морем, озером, водною гладдю і бачити, що вода - каламутна, передвіщає підступи недоброзичливців. Будьте обачні в особистому житті та справах.
  • Уві сні летите над містом або серед хмар - ви мрієте про перемогу, успіх та славу.
  • Літати над руїнами - до нещастя, сумних обставин. Якщо ж при цьому побачите подекуди зелень, дерева, кущі - ваші неприємності скороминущі.
  • Якщо, літаючи уві сні, бачите сонце - життя скоро налагодиться.
  • Сон про політ над гарними краєвидами, зеленими деревами й долинами означає успіх у справах і щасливе кохання.
  • А от впасти під час польоту - велике нещастя, якщо тільки ви не прокинетеся в мить свого падіння.
  • Летите над засохлими деревами - доля готує вам випробування на шляху до успіху.

Якої думки езотерики

Фахівці в області езотерики пояснюють походження нічних польотів тим, що під час сну відбувається відділення астрального тіла від фізичної оболонки.

Вони кажуть, що людина відчуває уві сні паріння саме своєї астральної сутності. Тому у багатьох народів сон вважається священним дійством і різко будити сплячу людину строго заборонено, інакше астральне тіло не встигне возз'єднатися з фізичним. 

Наукове пояснення польотів і падінь

 

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