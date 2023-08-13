Ось чому ми літаємо уві сні. Справжнє значення сновидіння

Польоти уві сні належать до найчастіших сновидінь, які бачать і дорослі, і діти. Але чому ми насправді бачимо такі сни?
Про це читайте далі в матеріалі Styler.
Часто кажуть, що коли діти літають уві сні, вони ростуть. А от для дорослих тлумачення може бути іншим: це потреба у внутрішній свободі, бажання щось змінити, "піднятися" над ситуацією.
Тлумачі снів трактують польоти уві сні досить суперечливо. Деякі сонники віщують велику удачу і кар'єрне зростання, інші, навпаки, стверджують, що політ уві сні обіцяє упущені можливості, скороминущу любов, втрату роботи, безплідні мрії.
Сонники тлумачать польоти уві сні по-різному, найчастіше значення буде таким:
Фахівці в області езотерики пояснюють походження нічних польотів тим, що під час сну відбувається відділення астрального тіла від фізичної оболонки.
Вони кажуть, що людина відчуває уві сні паріння саме своєї астральної сутності. Тому у багатьох народів сон вважається священним дійством і різко будити сплячу людину строго заборонено, інакше астральне тіло не встигне возз'єднатися з фізичним.
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