Вот почему мы летаем во сне. Настоящее значение сновидения

Полеты во сне относятся к самым частым сновидениям, которые видят и взрослые, и дети. Но почему мы на самом деле видим такие сны?
Об этом читайте дальше в материале Styler.
Часто говорят, что, когда дети летают во сне, они растут. А вот для взрослых толкование может быть другим: это потребность во внутренней свободе, желание что-либо изменить, "подняться" над ситуацией.
Толкователи снов трактуют полеты во сне довольно противоречиво. Некоторые сонники предвещают большую удачу и карьерный рост, другие, напротив, утверждают, что полет во сне сулит упущенные возможности, мимолетную любовь, потерю работы, бесплодные мечты.
Сонники толкуют полеты во сне по-разному, чаще всего значение будет таким:
Специалисты в области эзотерики объясняют происхождение ночных полетов тем, что во время сна происходит отделение астрального тела от физической оболочки.
Они говорят, что человек испытывает во сне парение именно своей астральной сущности. Поэтому у многих народов сон считается священным действом и резко будить спящего человека строго воспрещено, иначе астральное тело не успеет воссоединиться с физическим.
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