Так ось чому чоловік втрачає інтерес до жінки. Розгадка дуже проста

Річ у сексі

Сексологи кажуть, що в одному з опитувань, чоловіки відповіли на питання: "Яку жінку ви виберете? Ту, хто вам подобається, але з якою часто пропадає ерекція? Або ту, хто подобається менше, але при ній з ерекцією все відмінно?"

І більшість відповіла: "Ту, з якою не падає!"

Розгадка в тому, що чоловіки втрачають інтерес до сексу, йдуть, зраджують – не в тому, що ви якось не так виглядаєте, а в тому, що недостатньо уваги приділяєте сексуальним стосункам.

Інтим дуже важливий як для чоловіків, так і для жінок (фото: freepik)

Які поширені помилки допускають жінки?