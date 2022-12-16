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Так ось чому чоловік втрачає інтерес до жінки. Розгадка дуже проста

З’ясувалося, чому чоловіки втрачають інтерес до жінок (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто буває так, що стосунки не клеяться, як не старайся. І розгадка цьому може бути просто на поверхні. А точніше – в ліжку!

Чому чоловіки втрачають інтерес до жінки, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи

Річ у сексі

Сексологи кажуть, що в одному з опитувань, чоловіки відповіли на питання: "Яку жінку ви виберете? Ту, хто вам подобається, але з якою часто пропадає ерекція? Або ту, хто подобається менше, але при ній з ерекцією все відмінно?"

І більшість відповіла: "Ту, з якою не падає!"

Розгадка в тому, що чоловіки втрачають інтерес до сексу, йдуть, зраджують – не в тому, що ви якось не так виглядаєте, а в тому, що недостатньо уваги приділяєте сексуальним стосункам.

Інтим дуже важливий як для чоловіків, так і для жінок (фото: freepik)

Які поширені помилки допускають жінки?

  • Соромляться свого тіла і вважають за краще займатися сексом при вимкненому світлі.
  • Починають секс незбудженою, чому отримують дискомфорт і не можуть досягти оргазму.
  • Не займаються або не вміють займатися оральними ласками.
  • Намагаються справити враження і починають видавати акробатичні етюди.
  • Сковуються і затискаються в ліжку.

Раніше ми писали про огидні помилки, які в ліжку допускають чоловіки.

Також читайте, що трапляється, коли зі стосунків зникає інтим.

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