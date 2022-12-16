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Так вот почему мужчина теряет интерес к женщине. Разгадка очень проста

Выяснилось, почему мужчины теряют интерес к женщинам (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Часто бывает так, что отношения не клеятся, как ни старайся. И разгадка этому может быть прямо на поверхности. А точнее – в постели!

Почему мужчины теряют интерес к женщине, рассказали в Telegram Сексология по-украински

Дело в сексе

Сексологи говорят, что в одном из опросов мужчины ответили на вопрос: "Какую женщину вы выберете? Ту, кто вам нравится, но с которой часто пропадает эрекция? Или ту, кто нравится меньше, но при ней с эрекцией все отлично?"

И большинство ответило: "Ту, с которой не падает!"

Разгадка в том, что мужчины теряют интерес к сексу, уходят, изменяют – не в том, что вы как-то не так выглядите, а в том, что недостаточно внимания уделяете сексуальным отношениям.

Интим очень важен как для мужчин, так и для женщин (фото: freepik)

Какие распространенные ошибки допускают женщины?

  • Стесняются своего тела и предпочитают заниматься сексом при выключенном свете.
  • Начинают секс невозбужденным, почему получают дискомфорт и не могут достичь оргазма.
  • Не занимаются или не умеют заниматься оральными ласками.
  • Пытаются произвести впечатление и начинают издавать акробатические этюды.
  • Сковываются и зажимаются в постели.

Раньше мы писали об отвратительных ошибках, которые в постели допускают мужчины.

Также читайте, что происходит, когда из отношений исчезает интим.

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