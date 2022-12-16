Так ось чому чоловік втрачає інтерес до жінки. Розгадка дуже проста
Часто буває так, що стосунки не клеяться, як не старайся. І розгадка цьому може бути просто на поверхні. А точніше – в ліжку!
Чому чоловіки втрачають інтерес до жінки, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи
Річ у сексі
Сексологи кажуть, що в одному з опитувань, чоловіки відповіли на питання: "Яку жінку ви виберете? Ту, хто вам подобається, але з якою часто пропадає ерекція? Або ту, хто подобається менше, але при ній з ерекцією все відмінно?"
І більшість відповіла: "Ту, з якою не падає!"
Розгадка в тому, що чоловіки втрачають інтерес до сексу, йдуть, зраджують – не в тому, що ви якось не так виглядаєте, а в тому, що недостатньо уваги приділяєте сексуальним стосункам.
Інтим дуже важливий як для чоловіків, так і для жінок (фото: freepik)
Які поширені помилки допускають жінки?
- Соромляться свого тіла і вважають за краще займатися сексом при вимкненому світлі.
- Починають секс незбудженою, чому отримують дискомфорт і не можуть досягти оргазму.
- Не займаються або не вміють займатися оральними ласками.
- Намагаються справити враження і починають видавати акробатичні етюди.
- Сковуються і затискаються в ліжку.
Раніше ми писали про огидні помилки, які в ліжку допускають чоловіки.
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