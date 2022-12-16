Так вот почему мужчина теряет интерес к женщине. Разгадка очень проста
Часто бывает так, что отношения не клеятся, как ни старайся. И разгадка этому может быть прямо на поверхности. А точнее – в постели!
Почему мужчины теряют интерес к женщине, рассказали в Telegram Сексология по-украински
Дело в сексе
Сексологи говорят, что в одном из опросов мужчины ответили на вопрос: "Какую женщину вы выберете? Ту, кто вам нравится, но с которой часто пропадает эрекция? Или ту, кто нравится меньше, но при ней с эрекцией все отлично?"
И большинство ответило: "Ту, с которой не падает!"
Разгадка в том, что мужчины теряют интерес к сексу, уходят, изменяют – не в том, что вы как-то не так выглядите, а в том, что недостаточно внимания уделяете сексуальным отношениям.
Интим очень важен как для мужчин, так и для женщин (фото: freepik)
Какие распространенные ошибки допускают женщины?
- Стесняются своего тела и предпочитают заниматься сексом при выключенном свете.
- Начинают секс невозбужденным, почему получают дискомфорт и не могут достичь оргазма.
- Не занимаются или не умеют заниматься оральными ласками.
- Пытаются произвести впечатление и начинают издавать акробатические этюды.
- Сковываются и зажимаются в постели.
Раньше мы писали об отвратительных ошибках, которые в постели допускают мужчины.
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