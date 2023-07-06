Ось чому чоловік не дарує жінці квіти та подарунки: список найчастіших причин

Чому мова не про меркантильність

У давні часи у пар було все просто – вибрав дружину, відвів у печеру, там вона готує та виховує дітей. А він носить мамонта і, якщо ще й романтик – принесе суницю з лісу чи квіточку. Ще чоловіки захищали та оберігали.

А суть сучасних подарунків та квітів - не в їхній вартості, шикарності тощо. Це можуть бути звичайні ромашки та дрібні милі сувеніри. Сенс таких знаків уваги – чоловік показує жінці, що вона важлива для нього, цінна, він про неї думає, коли не поряд і щиро хоче її порадувати та побачити її усмішку.

У світі існує й інший чинник - жінки добре пам'ятають не подаровані букети. І справді, квіти, походи до ресторанів, подорожі, парфуми, сумочки та прикраси, свіжа полуниця взимку чи сертифікат у СПА – чим більше знаків уваги проявляє чоловік, тим вище він піднімається у її особистому рейтингу. І цим все більше її приваблює.

Тому подарунки та квіти – це важливі елементи стосунків та чіткі знаки, що чоловік дорожить жінкою, він хоче її порадувати, вона важлива для нього.

Так чому ж чоловіки не дарують квіти та подарунки

Ви просто йому не подобається. Звучить дивно, особливо якщо він проводить з вами багато часу. Але більшість чоловіків розуміє, що про жінку треба дбати - дарувати, доглядати, годувати.

І закоханого чоловіка просити не потрібно - він сама шукатиме квіти красивіше і запитуватиме, який подарунок потрібен ось прямо зараз. Бо хотітимуть зробити приємне.

Тому, якщо чоловік не показує своє симпатію такими дрібницями (повірте, навіть патологічно жадібна людина може викроїти гроші на одну троянду), то це питання характеристики ваших стосунків, а не про характер чоловіка.

Тобто справа не у відсутності у нього спеціальної "квітково-подарункової" опції або гена, а в почуттях, які він до вас відчуває.

Завоював за морозиво. Для чоловіка, який не хоче балувати кохану сюрпризами, спілкування з нею може бути просто спортом. У деяких чоловіків це характеризується об'ємною фразою "спокусити за морозивко". Вони домагаються розташування дівчини без особливих вкладень і дуже раді, що стосунки для них такі дешеві.

"Не заслужила". Чоловіки з дитячого садка чують слово "повинен" і продовжують його чути у школі, на роботі, потім у стосунках. І рано чи пізно в них назріває бунт – вони відмовляються відповідати вимогам жінок, з якими сходили на пару-трійку побачень. А добрі друзі-колеги радісно за келихом пива обговорюють, що жінкам "потрібне лише одне".

Звичайно ж, існують дуже прямолінійні жінки, які з перших зустрічей чітко говорять чоловікам, що їм потрібне. Ну і виходить замкнене коло – чоловіки не хочуть бути щедрими, поки не відчують повної міри душевної близькості, а дівчата – не поспішають відкриватися, бо чоловік здається їм ненадійним та не зацікавленим.

Часом чоловіки вважають, що для вкладання сил, енергії, грошей жінка повинна показати чоловікові, що він важливий і важливий для неї. Тобто чомусь саме вона має завоювати його симпатію, а не навпаки.

Це дорого. Достойно радувати жінку – задоволення справді не з дешевих. Гарний букет обійдеться недешево, додамо туди вечерю в ресторані – стільки ж, флакон парфумів та на таксі додому. 10 таких побачень на місяць й чоловікові доведеться закласти на це середньостатистичну зарплату.

І багато чоловіків упевнені, що якщо немає можливості доглядати "по-багатому", то краще обійтися взагалі без подарунків. Про те, що це – важливі знаки уваги та методи залицяння, вони просто не замислюються.

Практичність. Горе тим жінкам, які мають романтичний склад характеру, і вони зв'язалися з практичним хлопцем. Такі чоловіки конвертують квіти та парфуми у важливіші речі – абонемент у спортзал, зручні кросівки, оплачують медичну страховку чи купують новий кухонний комбайн. А квіти їсти не можна, тому вони не мають сенсу.

Він не знає, що вам це потрібно. Виходячи з усього перерахованого вище, є і ще одна кумедна причина - жінка жодного разу не сказала, що їй це потрібно. Це у наших батьків було все просто: подобається жінка, тож даруємо квіти, ведемо в кіно, ресторан.

Сучасні чоловіки так часто стикаються із фразами "я за себе сама заплачу", "ні, мені не потрібен віник", що уявлення не мають, що конкретно окремо взята жінка вважає знаком уваги - прибиту полицю, підвезти вранці на роботу, подорож або букет польових ромашок. Тому варто іноді говорити прямо - "я дуже зраділа б букету квітів від тебе".