Ось чого категорично не повинно бути в аптечці: всього 3 речі

Що повинно бути в аптечці

Домашня аптечка - це передусім про безрецептурні препарати, які можуть полегшити ваш стан, якщо ви підчепили якийсь вірус, поранились або маєте алергічні симптоми.

Ось перелік того, що може знадобитись:

пластирі різних розмірів та форм

стерильні бинти великих, середніх та малих розмірів

дві стерильні пов’язки для очей

фіксуючий бандаж - легко стискає травмовану кінцівку при розтягненні суглобів або м’язів

англійські шпильки

стерильні рукавички

щипці й ножиці

пластир у котушці

антисептичний крем

вологі серветки без вмісту спирту

термометр

креми або спреї для полегшення свербіжу після укусів комах

ліки проти алергії (антигістамінні)

дистильована вода для промивки ран

хлоргексидин

безрецептурні знеболювальні

Фармацевт Андрій Чимбар розповів, що антисептичний крем - це, як правило, засоби для місцевого застосування, які містять антисептик та накладаються під пов’язку чи наносяться на відкриту шкіру.

Чого не повинно бути в аптечці

За словами фахівця, в аптечці важливо не залишати залишки препаратів, які вам призначили для приймання курсом. Це підвищує ризики самолікування і небезпечних наслідків.

Також в аптечці не повинно бути ліків із простроченими термінами придатності. Коли людині зле чи у випадку, коли немає часу перевіряти, можна не помітити, що в ліків вийшов термін використання.

До того ж варто позбутися рецептурних препаратів без призначення.

Як правильно зберігати ліки

Аптечку важливо зберігати у недоступному для дітей місці. За словами фармацевта, зі зберіганням препаратів усе просто: дивитись, що про умови зберігання пише виробник та виконувати їх.

"Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя", - каже Чимбар.

Також фармацевт додав, що рідкі ліки не можна заморожувати, адже тоді вони втрачають свої властивості.

Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Все тому, що деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.