Ось чого категорично не повинно бути в аптечці: всього 3 речі

Під час війни важливо мати в домашній аптечці усі необхідні ліки. Правильно зібрана аптечка може врятувати життя. Також варто прибрати з неї деякі речі, які можуть нашкодити здоров'ю.
Про це йдеться на медичній платформі "Бережи себе" у Telegram.
Домашня аптечка - це передусім про безрецептурні препарати, які можуть полегшити ваш стан, якщо ви підчепили якийсь вірус, поранились або маєте алергічні симптоми.
Ось перелік того, що може знадобитись:
Фармацевт Андрій Чимбар розповів, що антисептичний крем - це, як правило, засоби для місцевого застосування, які містять антисептик та накладаються під пов’язку чи наносяться на відкриту шкіру.
За словами фахівця, в аптечці важливо не залишати залишки препаратів, які вам призначили для приймання курсом. Це підвищує ризики самолікування і небезпечних наслідків.
Також в аптечці не повинно бути ліків із простроченими термінами придатності. Коли людині зле чи у випадку, коли немає часу перевіряти, можна не помітити, що в ліків вийшов термін використання.
До того ж варто позбутися рецептурних препаратів без призначення.
Аптечку важливо зберігати у недоступному для дітей місці. За словами фармацевта, зі зберіганням препаратів усе просто: дивитись, що про умови зберігання пише виробник та виконувати їх.
"Якщо в інструкції не зазначено про зберігання за певної температури - не ставимо препарат у холодильник, намагаючись продовжити його життя", - каже Чимбар.
Також фармацевт додав, що рідкі ліки не можна заморожувати, адже тоді вони втрачають свої властивості.
Не варто також залишати аптечку в автомобілі ні взимку, ні влітку. Все тому, що деякі ліки можуть бути чутливими як до високих, так і до низьких температур.
Раніше ми повідомляли, як влітку зберігати і транспортувати ліки, щоб вони не зіпсувались.
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