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Вот чего категорически не должно быть в аптечке: всего 3 вещи

Чего не должно быть в домашней аптечке (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время войны важно иметь в домашней аптечке все необходимые лекарства. Правильно собранная аптечка может спасти жизнь. Также следует убрать из нее некоторые вещи, которые могут навредить здоровью.

Об этом говорится на медицинской платформе "Бережи себе" в Telegram.

Что должно быть в аптечке

Домашняя аптечка - это прежде всего о безрецептурных препаратах, которые могут облегчить ваше состояние, если вы подцепили какой-то вирус, поранились или имеете аллергические симптомы.

Вот перечень того, что может понадобиться:

  • пластыри разных размеров и форм
  • стерильные бинты больших, средних и малых размеров
  • две стерильные повязки для глаз
  • фиксирующий бандаж - легко сжимает травмированную конечность при растяжении суставов или мышц
  • английские шпильки
  • стерильные перчатки
  • щипцы и ножницы
  • пластырь в катушке
  • антисептический крем
  • влажные салфетки без содержания спирта
  • термометр
  • кремы или спреи для облегчения зуда после укусов насекомых
  • лекарства против аллергии (антигистаминные)
  • дистиллированная вода для промывки ран
  • хлоргексидин
  • безрецептурные обезболивающие

Фармацевт Андрей Чимбар рассказал, что антисептический крем - это, как правило, средства для местного применения, которые содержат антисептик и накладываются под повязку или наносятся на открытую кожу.

Чего не должно быть в аптечке

По словам специалиста, в аптечке важно не оставлять остатки препаратов, назначенных вам для приема курсом. Это повышает риск самолечения и опасных последствий.

Также в аптечке не должно быть лекарства с просроченными сроками годности. Когда человеку плохо или в случае, когда нет времени проверять, можно не заметить, что у лекарства истек срок использования.

К тому же следует избавиться от рецептурных препаратов без назначения.

Как правильно хранить лекарства

Аптечку важно хранить в недоступном для детей месте. По словам фармацевта, с хранением препаратов все просто: смотреть, что об условиях хранения пишет изготовитель и выполнять их.

"Если в инструкции не указано о хранении при определенной температуре - не ставим препарат в холодильник, пытаясь продлить его жизнь", - говорит Чимбар.

Также фармацевт добавил, что жидкое лекарство нельзя замораживать, ведь тогда оно теряет свои свойства.

Не стоит оставлять аптечку в автомобиле ни зимой, ни летом. Все потому, что некоторые лекарства могут быть чувствительны как к высоким, так и к низким температурам.

Ранее мы сообщали, как летом хранить и транспортировать лекарства, чтобы они не испортились.

Также читайте, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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