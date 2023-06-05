UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось чим потрібно підгодувати солодкі перці у червні, щоб отримати величезний урожай

Фото: Що зробити з перцем для врожаю (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Болгарський перець – це дуже корисний та цінний овоч, які люблять майже всі. Багато городників мріють одержати з кущів великий урожай. Для цього їх потрібно підгодувати влітку.

Чим підгодувати болгарський перець у червні – читайте у матеріалі Styler.

Чим підгодувати солодкий перець

Болгарський перець добре росте на легких нейтральних ґрунтах, збагачених органікою. Але, зрозуміло, навіть самого родючого ґрунту для отримання відмінного врожаю буде недостатньо – це пасльонове досить вибагливе.

Перець, що росте, підгодовують при необхідності - від 2 до 4 разів за сезон.

До початку плодоношення проводять підживлення, коли на перці утворюються зав'язі. На 10 л води беруть 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію.

Подальші підживлення проводять лише у разі потреби (з інтервалом два тижні), тільки якщо у рослин сповільнився розвиток.

Найкраще поєднувати внесення добрив із черговим поливом. Так ви захистите коріння рослин від опіків.

Чи можна підгодовувати перець під час зростання народними засобами?

Щоб рослини швидко розвивалися, щотижня підгодовуйте їх настоєм золи (візьміть 2 склянки золи на 10 л води) або настоєм кропиви з додаванням гною.

У період плодоношення можна підгодувати перець, розчинивши в 10 л води 10 г аміачної селітри та 200 г золи.

Раніше ми розповідали про те, як вивести попелицю на смородині – народні методи, що дають 100-відсотковий результат.

Читайте також про те, як позбутися шкідників на капусті.

Читайте РБК-Україна в Google News
підживленняпідкормкаперцірозсада