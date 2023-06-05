Ось чим потрібно підгодувати солодкі перці у червні, щоб отримати величезний урожай

Болгарський перець – це дуже корисний та цінний овоч, які люблять майже всі. Багато городників мріють одержати з кущів великий урожай. Для цього їх потрібно підгодувати влітку.
Чим підгодувати болгарський перець у червні – читайте у матеріалі Styler.
Болгарський перець добре росте на легких нейтральних ґрунтах, збагачених органікою. Але, зрозуміло, навіть самого родючого ґрунту для отримання відмінного врожаю буде недостатньо – це пасльонове досить вибагливе.
Перець, що росте, підгодовують при необхідності - від 2 до 4 разів за сезон.
До початку плодоношення проводять підживлення, коли на перці утворюються зав'язі. На 10 л води беруть 10 г аміачної селітри, 25 г суперфосфату та 25 г сірчанокислого калію.
Подальші підживлення проводять лише у разі потреби (з інтервалом два тижні), тільки якщо у рослин сповільнився розвиток.
Найкраще поєднувати внесення добрив із черговим поливом. Так ви захистите коріння рослин від опіків.
Щоб рослини швидко розвивалися, щотижня підгодовуйте їх настоєм золи (візьміть 2 склянки золи на 10 л води) або настоєм кропиви з додаванням гною.
У період плодоношення можна підгодувати перець, розчинивши в 10 л води 10 г аміачної селітри та 200 г золи.
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