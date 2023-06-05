Вот чем нужно подкормить сладкие перцы в июне, чтобы получить огромный урожай

Чем подкормить сладкий перец

Болгарский перец хорошо растет на легких нейтральных почвах, обогащенных органикой. Но, разумеется, даже самой плодородной почвы для получения отличного урожая будет недостаточно – это пасленовое достаточно прихотливо.

Растущий перец подкармливают по мере необходимости – от 2 до 4 раз за сезон.

До начала плодоношения проводят, подкормку, когда на перце образуются завязи. На 10 л воды берут 10 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 25 г сернокислого калия.

Последующие подкормки проводят только в случае необходимости (с интервалом две недели), только если у растений замедлилось развитие.

Лучше всего совмещать внесение удобрений с очередным поливом. Так вы защитите корни растений от ожогов.

Можно ли подкармливать перец во время роста народными средствами?

Чтобы растения быстро развивались, еженедельно подкармливайте их настоем золы (возьмите 2 стакана золы на 10 л воды) или настоем крапивы с добавлением навоза.

В период плодоношения можно подкормить перец, растворив в 10 л воды 10 г аммиачной селитры и 200 г золы.