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Ось чим категорично не можна заміняти шампунь: волосся стане ламким та пошкодженим

Чим не можна мити голову (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто вважає, що шампунь для волосся можна замінити содою. Однак, важливо знати, наскільки такий спосіб ефективний та як може нашкодити голові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост медичної спільноти "Бережи себе" у Telegram.

Що варто знати

Експерти кажуть, що колись було модно відмовлятися від шампунів і переходити на так званий "no poo" метод (від "no shampoo").

Зокрема, серед аргументів звучало те, що природні речовини - найбільш безпечні та ефективні для гігієни. Якщо замінити класичний шампунь на, наприклад, розчин соди, то ти одразу помічаєш різницю - волосся стає більш м’яким, а шкіра голови позбавляється від нашарувань бруду, шкірного сала та залишків від шампунів.

Однак, мити голову розчином соди - не надто хороша ідея.

Як сода шкодить волоссю

Згідно з дослідженням, регулярне використання соди, яка має високий pH (біля 9) призводить до пошкодження волосся та подразнення шкіри голови. Дійсно, сода прибирає більше шкірного сала, це створює відчуття чистоти.

Однак, одна справа, коли це робити одноразово. Але коли це повсякденний ритуал, то сода буде агресивно "чистити" шкіру голови, яка вже містить менше жиру та залишків від шампунів (бо ж ними перестали користуватись).

Як наслідок - сухе ламке волосся, подразнена шкіра, алергічні реакції, лупа та інші неприємності. Особливо це може нашкодити тим, хто від природи має сухе волосся, чутливу шкіру та регулярно фарбує волосся.

Важливо пам'ятати - не завжди природний продукт може бути кращим та безпечнішим.

Як часто мити волосся

Голову потрібно мити тоді, коли виникає така необхідність. В середньому - один раз в три дні.

Володарям жирної шкіри будуть потрібні більш часті водні процедури, ніж тим, у кого вона суха. Довге волосся слід мити рідше, ніж коротке.

Як правильно мити голову в домашніх умовах:

  • розчешіть сухе волосся: сплутане волосся в мокрому вигляді може бути пошкоджене гребінцем
  • температура води повинна бути не дуже холодною і не дуже гарячою
  • невелику кількість шампуню змішайте з водою в долонях до утворення піни
  • нанесіть цю суміш на шкіру голови, здійснюючи масажні рухи подушечками пальців
  • видаліть піну водою
  • нанесіть бальзам, який відповідає вашому типу волосся
  • змийте бальзам прохолодною водою 
  • рушником промокніть волосся: не тріть його, щоб уникнути пошкоджень
  • нанесіть кондиціонер, сироватку, масло або інші засоби для волосся

Раніше ми повідомляли, як правильно доглядати за волоссям у холод і мряку.

Також ми писали, що робити, коли сильно випадає волосся.

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