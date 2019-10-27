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Один из самых больших мифов: Комаровский рассказал, чем питаться для хорошего зрения

STYLERПерсоны    27.10.2019 - 08:16
Один из самых больших мифов: Комаровский рассказал, чем питаться для хорошего зрения
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский рассказал, чем необходимо питаться, чтобы поддерживать зрение в норме, а также развенчал один из самых распространенных мифов. Об этом эксперт сообщил в социальной сети Instagram на своей странице.

"Нужно питаться гармонично и разнообразно. Разнообразное питание без всяких изысков. Если вы питаетесь разнообразно, то есть получаете какую-то крупу, какой-то овощ, какой-то фрукт, что-то молочное, что-то мясное - у вас не будет никаких проблем со зрением в связи с едой", - пишет доктор.

Евгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Также по словам врача, рассказы о том, что есть специальная еда для ноги, для руки, для глаза, для уха, для носа и для аденоидов, являются одним из самых больших мифов.

Напомним, что педиатр разрушил миф относительно сыпи и красных щек у младенцев. По его словам, основным проявлением непереносимости продукта является кровь в стуле. Сюда может добавиться вздутие, диарея, рвота.

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