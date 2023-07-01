Ортопед розповів, яке взуття потрібно носити влітку, щоб не мати захворювань суглобів

На що звертати увагу при виборі взуття, щоб мати здорові суглоби

За словами лікаря, оптимальний варіант для жінок - це взуття з невеличким підбором розміром 3-4 сантиметри.

Проте ідеальним вибором стане спортивне та напівспортивне взуття з супінатором, яке пружинить під час ходьби.

Завдяки здатності пружинити навантаження з колінних, кульшових суглобів і попереку буде зніматися. Таким чином ви зможете уникнути появи затисків, болю та інших проблем у майбутньому.

Чого потрібно уникати в юності, щоб не мати проблем у старості

Експерт радить раз і назавжди запам'ятати, що суглоби не люблять травм. Він пояснює, що важкі травми, які ви отримали під час занять екстремальними видами спорту, обов’язково нагадають про себе в старості.

"У похилому віці вони можуть викликати різноманітні захворювання суглобів. У тому числі й артроз. Надлишкова вага також сприяє розвитку артрозу. Тому основних порад, які стануть вам у пригоді в молодості, дві: стежте за здоров'ям та уникайте серйозних травм", - сказав він.

Як правильно вибирати зручне взуття

Під час примірки дотримуйтеся цих правил: