Ортопед розповів, яке взуття потрібно носити влітку, щоб не мати захворювань суглобів

Вибір взуття є дуже важливим, адже прямо пропорційно впливає на стан здоров'я суглобів, поставу та можливість нормально рухатися в майбутньому. Тому не варто купувати незручне, маленьке чи неякісне взуття. Особливу увагу потрібно приділяти й вибору літнього взуття.
Як це правильно робити, розповів Styler ортопед-травматолог Олександр Галузинський.
За словами лікаря, оптимальний варіант для жінок - це взуття з невеличким підбором розміром 3-4 сантиметри.
Проте ідеальним вибором стане спортивне та напівспортивне взуття з супінатором, яке пружинить під час ходьби.
Завдяки здатності пружинити навантаження з колінних, кульшових суглобів і попереку буде зніматися. Таким чином ви зможете уникнути появи затисків, болю та інших проблем у майбутньому.
Експерт радить раз і назавжди запам'ятати, що суглоби не люблять травм. Він пояснює, що важкі травми, які ви отримали під час занять екстремальними видами спорту, обов’язково нагадають про себе в старості.
"У похилому віці вони можуть викликати різноманітні захворювання суглобів. У тому числі й артроз. Надлишкова вага також сприяє розвитку артрозу. Тому основних порад, які стануть вам у пригоді в молодості, дві: стежте за здоров'ям та уникайте серйозних травм", - сказав він.
Під час примірки дотримуйтеся цих правил:
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