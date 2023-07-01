Ортопед рассказал, какую обувь нужно носить летом, чтобы не было заболеваний суставов

На что обращать внимание при выборе обуви, чтобы иметь здоровые суставы

По словам врача, оптимальный вариант для женщин - это обувь с небольшим каблуком размером 3-4 сантиметра.

Однако идеальным выбором станет спортивная и полуспортивная обувь с супинатором, которая пружинит во время ходьбы.

Благодаря способности пружинить нагрузку с коленных, тазобедренных суставов и поясницы будет сниматься. Таким образом, вы сможете избежать появления зажимов, боли и других проблем в будущем.

Чего нужно избегать в юности, чтобы не испытывать проблем в старости

Эксперт советует раз и навсегда запомнить, что суставы не любят травмы. Он объясняет, что тяжелые травмы, которые вы получили на занятиях экстремальными видами спорта, обязательно напомнят о себе в старости.

"В пожилом возрасте они могут вызвать различные заболевания суставов. В том числе и артроз. Избыточный вес также способствует развитию артроза. Поэтому основных советов, которые пригодятся вам в молодости, два: следите за здоровьем и избегайте серьезных травм", - сказал он.

Как правильно выбирать удобную обувь

Во время примерки следуйте этим правилам: