Ортопед пояснив, як підібрати рюкзак школяру, щоб не було сколіозу

Зовсім скоро 1 вересня і діти повернуться на навчання. Тому батьки активно готуються та обирають дітям необхідне шкільне приладдя. Важливо зосередити увагу саме на правильному виборі рюкзака.
Про це повідомив ортопед-травматолог Віктор Гаврилович у Facebook.
Експерт каже, що слід орієнтуватися на наявність ортопедичної спинки. Все тому, що це важливо не лише для дітей, які ходять до початкової школи, а й старшокласників.
Формування постави та хребта як її основного елемента активно продовжується у підлітковому віці: у дівчаток у середньому до 19 років, у хлопчиків - до 21 року.
Лікар рекомендує купувати саме рюкзаки, а не сумки через одне плече. Бажано, щоб рюкзак був не важкий, з міцних, але водночас легких матеріалів.
Важливо, що регулярне ходіння з сумкою через плече (часто школярі ще й пакет із формою носять в одній руці), прогресуватиме виникнення сколіозу, який і так є у багатьох дітей. Також буде відбуватися перекіс тіла, адже працюють м'язи лише однієї сторони.
Носити рюкзак важливо правильно. Лямки повинні бути симетричними, що дозволить розподілити навантаження однаково вздовж хребта.
Згідно з нормативами рекомендується дотримуватися до одного кілограма ваги порожнього рюкзака. Але тут важливо не тільки вибрати рюкзак для дитини відповідної ваги, але і стежити за вагою вже навантаженого рюкзака.
Сама вага рюкзака з усім вмістом для учнів початкових класів не повинна перевищувати 2-3 кг. Тобто повна вага повинна становити не більше 10%-12% від ваги дитини.
Якісний рюкзак повинен бути зшитий зі спеціальної міцної тканини, яка не пропускає воду. Таку тканину складно забруднити і досить просто випрати. Спеціальна просочена тканина забезпечує водонепроникний ефект.
Також зверніть увагу на шви рюкзака, наскільки вони міцні і не розпустяться в перший же тиждень навчання. Хороший варіант - це рюкзак з прогумованим або пластиковим дном. Такий рюкзак не страшно поставити на підлогу.
Раніше у Міносвіти розповідали, скільки шкіл із 1 вересня працюватимуть дистанційно.
Також ми писали, якими були українські школи 100 років тому.