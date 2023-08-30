Ортопед объяснил, как подобрать рюкзак школьнику, чтобы не было сколиоза

Как выбрать рюкзак школьнику

Эксперт говорит, что нужно ориентироваться на наличие ортопедической спинки. Все потому, что это важно не только для детей, которые ходят в начальную школу, но и для старшеклассников.

Формирование осанки и позвоночника как ее основного элемента активно продолжается в подростковом возрасте: у девочек в среднем до 19 лет, у мальчиков - до 21 года.

Врач рекомендует покупать именно рюкзаки, а не сумки через одно плечо. Желательно, чтобы рюкзак не тяжелый, из прочных, но одновременно легких материалов.

Важно, что регулярное хождение с сумкой через плечо (часто школьники еще и пакет с формой носят в одной руке), будет прогрессировать возникновение сколиоза, который и так есть у многих детей. Также будет происходить перекос тела, ведь работают мышцы только одной стороны.

Носить рюкзак важно правильно. Лямки должны быть симметричными, что позволит распределить нагрузку одинаково вдоль позвоночника.

Вес рюкзака школьника

Согласно нормативам рекомендуется придерживаться одного килограмма веса пустого рюкзака. Но здесь важно не только выбрать рюкзак для ребенка соответствующего веса, но и следить за весом уже груженого рюкзака.

Сам вес рюкзака со всем содержимым для ученика начальных классов не должен превышать 2-3 кг. То есть полный вес должен составлять не более 10%-12% от веса ребенка.

Прочность материала

Качественный рюкзак должен быть сшит из специальной прочной ткани, не пропускающей воду. Такую ткань сложно испачкать и достаточно просто постирать. Специальная пропитанная ткань обеспечивает водонепроницаемый эффект.

Также обратите внимание на швы рюкзака, насколько они крепкие и не распустятся в первую же неделю обучения. Хороший вариант - это рюкзак с прорезиненным или пластиковым дном. Такой рюкзак не страшно поставить на пол.