Орландо Блум розповів вражаючу історію української рекордсменки: здобула Кубок світу під час війни

Вона посіла перше місце на чемпіонаті світу з фрідайвінгу і побила національний рекорд, зробивши найглибше занурення - на 92 метри. Усі свої перемоги Садурська присвячує українським захисникам.

Що сказав знаменитий актор про українську спортсменку – читайте нижче.

Орландо Блум розмістив на своїй сторінці в Instagram публікацію зі сторінки Катерини Садурської, де чемпіонка розповіла про те, як готувалася до змагань та з якими труднощами вона зіткнулася.

"Відчуваю величезну повагу до Катерини Садурської. Вона виграла дві золоті медалі для своєї країни, і зробила це, попри війну. Будь ласка, прочитайте та поділіться її історією", - написав Орландо Блум.

Під своїми словами він додав серця у кольорах українського прапора. Блум із початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово висловлював підтримку Україні.

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Садурська розповіла, що вона присвячує всі свої перемоги українським захисникам і пишається своїми здобутками, але їй складно почуватися щасливою через жорстоку війну, яку Росія веде проти України.

"Моя батьківщина все ще в стані війни й в ці дні Росія посилила свої терористичні акти по всій країні. Зовсім скоро я зустрінуся з рідними та друзями та адаптуюсь до іншої реальності з сиренами, вибухами та пошкодженими будинками", - пише спортсменка.

Фото: instagram.com/sadurskaterina

Вона зізнається, що їхала на чемпіонат без будь-яких очікувань, тому що вся її підготовка була зіпсована, як, втім, весь рік у принципі. Під час тренувань у Туреччині вона зрозуміла, що їй буде складніше, ніж зазвичай, тому що тіло та розум сильно постраждали від того, що вона пережила вдома. А потім вона захворіла ще й на коронавірус.

Після цього вона знайшла сили повернутися до тренувань і навіть досягти успіху.

Фото: instagram.com/sadurskaterina

Катерина Садурська – українська спортсменка, виступає у синхронному плаванні, фрідайвінгу. Народилася у Миколаєві, але мешкає у Харкові.

Триразова бронзова чемпіонка світу з водного спорту, дворазова чемпіонка та багаторазова призерка чемпіонатів Європи з водних видів спорту.

У 2021 році здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з фрідайвінгу. У 2022 - перше місце на чемпіонаті світу з фрідайвінгу.