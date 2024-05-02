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Оригінальний та простий метод фарбування яєць на Великдень: лайфхак з відео

Четвер 02 травня 2024 19:51
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Оригінальний та простий метод фарбування яєць на Великдень: лайфхак з відео Як красиво пофарбувати яйця на Великдень (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Фарбування яєць на Великдень може бути дуже простим, особливо якщо ви не хочете витрачати гроші на магазинні барвники та зробите це продуктами, які є вдома. До того ж ви можете отримати дуже цікавий та небанальний варіант, як-от "драконове око".

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогерка Вікторія Дідус поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Як зробити яйця з ефектором "драконячого ока"

Візьміть білі яйця. Ретельно їх промийте від бруду, а потім підготуйте наступні інгредієнти:

  • 1 столову ложку куркуми
  • половину чайної ложки солі
  • 2 столові ложки каркаде (або 5-6 пакетиків).

Викладіть яйця в каструлю з холодною та підсоленою водою. Додавайте туди куркуму та каркаде. Потім ставте каструлю на вогонь.

Коли вода почне кипіти, почекайте ще 10 хвилин, періодично помішуйте суміш для фарбування. Коли яйця будуть готові, не поспішайте діставати їх з каструлі.

Нехай вони полежать у воді ще деякий час, поки не охолонуть. Потім діставайте яйця та підсушіть їх на рушнику. Не лякайтеся, якщо колір буде тьмяним. Це ще не кінець.

Візьміть олію та ватний диск. Натріть нею яйця і ви побачите, як "оживуть" візерунки. Кольори стануть насиченими та дуже красивими, такий метод фарбування точно сподобається тим, хто втомився від наліпок та магазинної "хімії".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".

Окрім цього, раніше стало відомо, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень.

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