Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу відзначають Хелловін або День усіх святих. У зв'язку з цим модниці намагаються не лише прикрасити квартиру у тематиці свята, а й підготувати моторошні образи на вечірку.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, які дизайни манікюру можна взяти собі на замітку, якщо ви хочете виділитися із сірої маси.
Найпростіший варіант - покрийте нігті помаранчевими і чорними - традиційними кольорами Хелловіна або напівпрозорим гель-лаком. Також на будь-яке покриття можна додати кумедний нейл-арт в тематиці свята. Такий варіант дизайну підійде для нігтів будь-якої форми та довжини.
Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/behindthechair_com)
Ці кольори можна скомбінувати в одному манікюрі в хаотичному порядку, зробити різнокольоровий френч або доповнити покриття малюнками павутиння, павуків, гарбуза, кажанів та інших тематичних персонажів.
Варіант небанального дизайну (фото: instagram.com/heygreatnails)
Ще один варіант - чорний френч. Як відомо, класичний френч - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.
Варіант на свято та на кожен день (фото: instagram.com/nailsxmina)
Для дизайну на Хелловін-2024 покриваємо кінчик чорним відтінком, а на одному або двох малюємо крапельки, що стікають та імітують кров. Цей дизайн можна зробити і в яскраво-червоному відтінку.
Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/nailsbymets, instagram.com/napaznokciach, instagram.com/nailsbysmf)
Також це може бути дизайн із привидами або кажанами. Їх можна намалювати від руки, за допомогою стемпінгу або використовувати спеціальні наклейки-слайдери - все залежить від навичок вашого майстра манікюру.
Стильний манікюр на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/napaznokciach)
Ще один моторошний варіант - гострі нігті-стилети. Досягти жахливого ефекту можна за допомогою градієнтного дизайну, коли біля основи ніготь залишається світлим, а біля кінчика - чорним або бордовим.
Варіант манікюру на Хелловін (фото: instagram.com/coledoesnails)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки: coledoesnails, heygreatnails, napaznokciach, nailsbymets, napaznokciach, nailsbysmf, nailsxmina, heygreatnails, behindthechair_com.