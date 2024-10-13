Оригінальні ідеї манікюру на Хелловін-2024: які дизайни у тренді

Найпростіший варіант - покрийте нігті помаранчевими і чорними - традиційними кольорами Хелловіна або напівпрозорим гель-лаком. Також на будь-яке покриття можна додати кумедний нейл-арт в тематиці свята. Такий варіант дизайну підійде для нігтів будь-якої форми та довжини.

Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/behindthechair_com)

Ці кольори можна скомбінувати в одному манікюрі в хаотичному порядку, зробити різнокольоровий френч або доповнити покриття малюнками павутиння, павуків, гарбуза, кажанів та інших тематичних персонажів.

Варіант небанального дизайну (фото: instagram.com/heygreatnails)

Ще один варіант - чорний френч. Як відомо, класичний френч - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Варіант на свято та на кожен день (фото: instagram.com/nailsxmina)

Для дизайну на Хелловін-2024 покриваємо кінчик чорним відтінком, а на одному або двох малюємо крапельки, що стікають та імітують кров. Цей дизайн можна зробити і в яскраво-червоному відтінку.

Манікюр на Хелловін-2024 (фото: instagram.com/nailsbymets, instagram.com/napaznokciach, instagram.com/nailsbysmf)

Також це може бути дизайн із привидами або кажанами. Їх можна намалювати від руки, за допомогою стемпінгу або використовувати спеціальні наклейки-слайдери - все залежить від навичок вашого майстра манікюру.

Стильний манікюр на Хелловін (фото: instagram.com/heygreatnails, instagram.com/napaznokciach)

Ще один моторошний варіант - гострі нігті-стилети. Досягти жахливого ефекту можна за допомогою градієнтного дизайну, коли біля основи ніготь залишається світлим, а біля кінчика - чорним або бордовим.

Варіант манікюру на Хелловін (фото: instagram.com/coledoesnails)