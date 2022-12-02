Орхидея в подарок: кому можно и нельзя дарить роскошный цветок

Орхидея – невероятное и прекрасное экзотическое растение, которое уже давно начали культивировать, как комнатное, массово продавать и заводить дома. Но по поводу дарения орхидеи есть определенные приметы.

Кому можно и нельзя дарить цветок, его особенности – в материале Styler ниже.

Что означает орхидея в подарок?

Этот цветок всегда означает искреннее и чистое чувство, трепетное и уважительное отношение. Ее часто дарят любимым, чтобы показать свою привязанность и настоящие чувства.

Кому можно дарить орхидею

Дарить цветок своей любимой стоит лишь в том случае, если намерения мужчины серьезны, а чувства – глубокие и крепкие.

Тропическая гостья станет отличным подношением любимой жене, особенно если в последнее время ваши отношения несколько остыли. Роскошный цветок без слов расскажет, что страсть и уважение по-прежнему не покинули ваш союз.

Поклонники фэн-шуй рекомендуют дарить орхидеи в горшках именно женщинам. Ведь этот цветок для слабого пола является источником красоты и здоровья, очарования и молодости.

Фото: Орхидея - невероятный цветок (pixabay)

Можно ли дарить орхидею мужчинам?

Экзотическую гостью вполне возможно преподнести и мужчине, если вы хотите подчеркнуть его преимущество и постоянное стремление к идеалу в любой сфере деятельности, а также мудрость принятых решений и благоразумие поступков.

Кому не стоит дарить

Хотя это и не абсолютное табу, но орхидею не стоит дарить, если у вас нет глубоких чувств к человеку, если просто нужно что-то презентовать, чтобы состояться.

Орхидея – не лучший подарок для коллеги, учительницы или другого лица, с которым у вас нет личных взаимоотношений.

При выборе цветка в подарок не стоит экономить и выбирать уцененный вазон, который уже перестает цвести или имеет некоторые дефекты.