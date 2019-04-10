Организаторы плачут: MARUV шокировала своим райдером

Певица MARUV, которая выиграла Нацотбор на Евровидение, но отказалась представлять на конкурсе Украину, довела организаторов своих концертов до шокового состояния райдером. Об этом певица рассказала в своем интервью для издания "Сегодня".

MARUV рассказала, что многие организаторы звонят и плачут, так как не могут найти для нее специальные колготки в сеточку, которые фигурируют во всех видеоклипах артистки.

"Мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей, не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку. Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки", – отметила певица.

MARUV шокировала организаторов рейдером (facebook.com/MaruvOfficial)

Кроме того, певица призналась, что она вегетарианка и из-за этого на гастролях у нее часто возникают проблемы с питанием. В Италии ей пришлось почти целую неделю голодать, а по возвращении домой – лечить желудок.

"Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис. Например, когда мы ездили в Италию, у них там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасту с соусом песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, потому что я в принципе привыкла питаться овощами, фруктами, а там в то время года был небольшой дефицит всего этого", - рассказала MARUV.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что MARUV спела для богача-украинофоба перед шоу в Киеве.

А также рассказывали о том, что MARUV разнесли в социальных сетях за откровенный образ.