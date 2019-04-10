Організатори плачуть: MARUV шокувала своїм райдером

Співачка MARUV, яка виграла Нацвідбір на Євробачення, але відмовилася представляти на конкурсі свою країну, довела своїх організаторів концертів до шокового стану райдером. Про це співачка розповіла в своєму інтерв'ю для видання "Сьогодні".

MARUV розповіла, що багато організаторів дзвонять і плачуть, так як не можуть знайти для неї спеціальні колготки в сіточку, які фігурують у всіх відеокліпах артистки.

"Ми одного разу прописали в райдер колготки в сітку, так як вони рвуться майже на кожному виступі під час гастролей, не встигаєш їх купити. І це виявилося великою проблемою для організаторів – купити нам колготи в сітку. Багато з них дзвонять і плачуть, мовляв не можуть знайти такі колготки", – зазначила співачка.

MARUV шокувала організаторів рейдером (facebook.com/MaruvOfficial)

Крім того, співачка зізналася, що вона вегетаріанка і через це на гастролях у неї часто виникають проблеми з харчуванням. В Італії їй довелося майже цілий тиждень голодувати, а після повернення додому – лікувати шлунок.

"Зазвичай організаторам складно з тим, що я вегетаріанка і багато чого не їм – рибу, м'ясо, морепродукти, а також картоплю, помідори і рис. Наприклад, коли ми їздили в Італію, у них там все таке борошняне, важке, м'ясне – я це не їм, тому ходила там практично голодна і їла іноді пасту з соусом песто, потім приїхала і лікувала шлунок ще тиждень, тому що я в принципі звикла харчуватися овочами, фруктами, а там у той час був невеликий дефіцит всього цього", - розповіла MARUV.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що MARUV заспівала для багатія-українофоба перед шоу в Києві.

А також розповідали про те, що MARUV рознесли в соціальних мережах за відвертий образ.