Организаторы "Мисс Украина" не могут найти конкурсанток без увеличенных губ и тату (видео)

Каковы условия конкурса?

Так, отбор конкурса несколько изменился из-за новых партнеров из Соединенных Штатов. Они требуют чтобы девушки были без имплантов, наколотых губ, нарощенных волос и без татуировок.

Организаторы конкурса жалуются, что после изменений в отборе не могут найти 25 идеальных конкурсанток. Однако желающих принять участие десятки.

Также к участию в конкурсе допускаются девушки от 17 до 26 лет ростом от 168 см. Кроме того, организаторы конкурса рассказывают о случаях, когда конкурсантки присылают ложные фото своей внешности.

После успешного прохождения кандидатку вызывают на собеседование.

По словам директора конкурса Вероники Шипцовой, у конкурсанток они также спрашивают о каких-то моральных и интеллектуальных ценностях.

"Если она спрашивает о стоимости участия, о том, какие финансовые перспективы даст победу в конкурсе, это совсем другое", – добавила она.

Кроме того, девушек ждут посещения культурных, благотворительных и спортивных мероприятий, которые являются частью конкурса "Мисс Украина". Это также отсеивает часть претенденток на звание самой красивой.