У Києві здають в оренду "розбиту" квартиру за невиправдані гроші: мережа в шоці (фото)

На сайтах з оренди нерухомості з'явилося оголошення про здачу великої однокімнатної квартири. Проте сума, яку за неї хочуть щомісячно, не відповідає її загальному станові.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт з оренди нерухомості rieltor.ua .

Світлини "розбитої" квартири

Квартира розташована біля станції метро "Осокорки", поруч є ТРЦ River Mall. Власники дозволяють заселення з тваринами та дітьми. Загальна площа однокімнатної квартири становить 96 метрів квадратних.

Проте ремонт залишає бажати кращого. На стінах видно подерті та брудні шпалери, стоять старі меблі. У ванній кімнаті дуже багато цвілі. Тож перед тим, як заїжджати до нової оселі тут варто провести генеральне прибирання.

У Києві здають квартиру з подертими стінами (фото: rieltor.ua)

В оголошенні зазначено, що у квартирі є два балкони, великий коридор, а сам будинок є доволі "молодим" - він зведений у 2008 році.

Крім того, майбутні мешканці житла можуть вивезти все, що є зараз у помешканні та доукомплектувати його за своїми потребами.

Вартість оренди на місяць - 8 000 гривень.

У Києві здають квартиру з подертими стінами (фото: rieltor.ua)

Реакція в мережі

Оголошення про здачу "завірусилося" в мережі й користувачі активно коментували стан помешкання та його вартість: