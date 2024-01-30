У Києві здають в оренду "розбиту" квартиру за невиправдані гроші: мережа в шоці (фото)
На сайтах з оренди нерухомості з'явилося оголошення про здачу великої однокімнатної квартири. Проте сума, яку за неї хочуть щомісячно, не відповідає її загальному станові.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт з оренди нерухомості rieltor.ua.
Світлини "розбитої" квартири
Квартира розташована біля станції метро "Осокорки", поруч є ТРЦ River Mall. Власники дозволяють заселення з тваринами та дітьми. Загальна площа однокімнатної квартири становить 96 метрів квадратних.
Проте ремонт залишає бажати кращого. На стінах видно подерті та брудні шпалери, стоять старі меблі. У ванній кімнаті дуже багато цвілі. Тож перед тим, як заїжджати до нової оселі тут варто провести генеральне прибирання.
У Києві здають квартиру з подертими стінами (фото: rieltor.ua)
В оголошенні зазначено, що у квартирі є два балкони, великий коридор, а сам будинок є доволі "молодим" - він зведений у 2008 році.
Крім того, майбутні мешканці житла можуть вивезти все, що є зараз у помешканні та доукомплектувати його за своїми потребами.
Вартість оренди на місяць - 8 000 гривень.
У Києві здають квартиру з подертими стінами (фото: rieltor.ua)
Реакція в мережі
Оголошення про здачу "завірусилося" в мережі й користувачі активно коментували стан помешкання та його вартість:
- "Чудова квартира, я б спалив".
- "Зате ванна виглядає білосніжною на цьому фоні. Шукайте позитив".
- "Я в шоку, що люди знайшли гроші, щоб замінити ванну та унітаз, а на фарбу грошей вже не знайшли. Не така вже й велика ціна за охайний вид ванної кімнати".
- "Якщо це Київ, то я жила за цією адресою. Це нормальний дім, але я в шоку, що там таке є".
- "Люди, які мають совість здавати житло в такому стані за такі гроші, мають горіти в пеклі. Бажано прижиттєво".
- "Це вони платять 8 000 за те, щоб хтось там жив?"
Раніше ми розповідали, що потрібно зробити з квартирою, щоб уникнути боргів попередніх власників.
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