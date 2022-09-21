Оренда житла у Києві: скільки коштують 1, 2 та 3-кімнатні квартири

У Києві знову почав зростати попит на оренду житла. Показники пошуку житла в столиці повернулися на довоєнні показники та навіть їх перевищили.
Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві – читайте у матеріалі нижче.
Як повідомляють аналітики, згідно з показниками bird, показники попиту на оренду житла у Києві зараз 120% порівняно з періодом до 24 лютого.
Це пов'язано з тим, що люди активно повертаються до столиці та перебираються до Києва з інших регіонів. При цьому ціни сильно не зросли та підвищилася оренда лише на 2 та 3-кімнатні квартири. Ціни на оренду 1-кімнатних квартир поки що тримаються на одному рівні.
Ціна оренди 1-кімнатної квартири у Києві перед війною була близько 13 тисяч гривень, у вересні таку квартиру можна орендувати за 9 тисяч гривень.
До речі, раніше ми писали про те, чи варто чекати на українців підвищення цін на оренду восени.
А ще розповідали про те, які поради допоможуть заощадити тисячі гривень на оренді житла.