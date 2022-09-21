Аренда жилья в Киеве: сколько стоят 1, 2 и 3-комнатные квартиры

В Киеве снова начал расти спрос на аренду жилья. Показатели по поиску жилья в столице вернулись на довоенные показатели и даже их превысили.
Сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве - читайте в материале ниже.
Как сообщают аналитики, согласно с показателями bird, показатели по спросу на аренду жилья в Киеве сейчас 120% по сравнению с периодом до 24 февраля.
Это связано с тем, что люди активно возвращаются в столицу, а также перебираются в Киев из других регионов. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда только на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.
Цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве перед войной была около 13 тысяч гривен, в сентябре такую квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен.
Кстати, ранее мы писали о том, стоит ли ждать украинцам повышения цен на аренду осенью.
А еще рассказывали о том, какие советы помогут вам сэкономить тысячи гривен на аренде жилья.