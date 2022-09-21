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Аренда жилья в Киеве: сколько стоят 1, 2 и 3-комнатные квартиры

Фото: Какие цены сейчас на аренду квартир в Киеве (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве снова начал расти спрос на аренду жилья. Показатели по поиску жилья в столице вернулись на довоенные показатели и даже их превысили.

Сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве - читайте в материале ниже.

Как сообщают аналитики, согласно с показателями bird, показатели по спросу на аренду жилья в Киеве сейчас 120% по сравнению с периодом до 24 февраля.

Это связано с тем, что люди активно возвращаются в столицу, а также перебираются в Киев из других регионов. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда только на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.

Какие цены на аренду в Киеве сейчас

Цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве перед войной была около 13 тысяч гривен, в сентябре такую квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен.

Цена аренды 2-комнатной квартиры по сравнению с зимой значительно упала. В феврале арендодатели хотели около 21 тысячи гривен, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.

Более сильно упали цены на аренду 3-комнатных квартир. До войны цена составляла около 46 тысяч гривен, в сентябре арендовать в столице такую квартиру можно за 20 тысяч гривен.

Кстати, ранее мы писали о том, стоит ли ждать украинцам повышения цен на аренду осенью.

А еще рассказывали о том, какие советы помогут вам сэкономить тысячи гривен на аренде жилья.

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