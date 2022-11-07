Оренда квартир та будинків в Україні: скільки коштує доба проживання

Оренда квартир та будинків в Україні є довгострокова та подобова. На короткий термін житло орендують під час коротких поїздок, відряджень, відпочинку або при проїзді транзитом.

Скільки зараз коштує оренда житла подобово – читайте у матеріалі нижче.

За даними аналітиків OLX, найбільше будинків на подобову оренду пропонують в Івано-Франківській області. Багато такого житла у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Хмельницькій області.

Невеликий будинок у Трускавці коштуватиме 440 гривень на добу на сім'ю. На курортах у західних областях ціни набагато вищі – близько 1500 гривень на добу. Найдорожчі будинки зараз у районі Буковеля – від 3000 гривень на добу.

Найдешевша оренда будинку в Славську, Мигове, Шаяні.

Квартири зараз здають у найм у середньому від 500 гривень на добу. Ціна може коливатись залежно від регіону +/-150 гривень.

Порівняно з аналогічним періодом 2021 року вартість оренди у всіх регіонах зросла в середньому на 100 гривень на добу. Подешевшала добова оренда у Східниці та Кам'янці-Подільському.

Найбільше пропозицій зараз у Львівській та Хмельницькій областях. Є вільне житло на ринку у Полтавській та Закарпатській областях. А ось квартир на Івано-Франківщині зовсім мало.