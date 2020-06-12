Орел мух не ловит: украинские силовики "поздравили" оккупантов с "Днем России"

В Украине контрразведчики СБУ оригинально "поздравили" дипломатов РФ с Днем России 12 июня. В Киеве возле посольства страны-агрессора и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом спецслужбы.

Кроме того, в Харькове напротив консульства РФ был нарисован мурал с символикой украинской контрразведки. Об этом в пресс-центре СБУ передали на странице в Facebook.

"Привет от СБУ к так называемому "Дню РФ", - говорится в сообщении.

Также было опубликовано соответствующее фото.

На эмблеме контрразведки Службы безопасности Украины изображен орел, держащий в когтях двуглавого змея с российскими коронами.

Лозунг спецслужбы "Aquila non captat muscas" в переводе с латинского означает "Орел мух не ловит".

В Киеве, Одессе, Львове и Харькове "поздравили" дипломатов РФ гербом контрразведки СБУ (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine / dumskaya.net / zaxid.net / suspilne.media)

Ранее мы писали о том, что в Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине.

Напомним, что недавно СБУ установила личности снайперов боевиков, среди которых также представитель российских спецслужб, застреливших украинского военного в зоне ООС.