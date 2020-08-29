Ореховый Спас: самые красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

Ореховый Спас украинцы отпразднуют 29 августа 2020 года. Этот день, который также называют Хлебным, Нерукотворным или Спасом на полотне символизирует окончание сбора урожая.

В храмы на Ореховый Спас несли на освящение орехи, зерно, лен, хлеб, полотно. Сегодня принято собраться за обеденным столом, а день закончить в бане с венком из орешника.

На Ореховый Спас не принято лениться и бурно праздновать, но всегда можно поделиться с родными и близкими красивыми открытками и поздравлениями с большим праздником.

Красивые открытки и стихи с Ореховым (Хлебным) Спасом

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.



Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

***

Сегодня в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за Вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек Вы не знали,

Чтоб Он Вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных,

Не знали ни в чем недостатка,

А жизнь была долгой и сладкой!

Наступил светлейший праздник,

Спас Ореховый пришел,

Пост закончился Успенский,

Пусть всем будет хорошо!



Третий спас подарит счастье

И здоровьем одарит,

На закате лета ждет нас

Жизнь без боли и обид.

***

Сегодня в праздник пожелаю,

Понять как важен этот день.

Со Спасом Хлебным поздравляю,

Пусть в этот день исчезнет лень.



Пусть Христиане отмечают,

Поют хвалебные стихи.

Пусть Хлебный Спас тебя одарит,

Отпустит Бог пусть все грехи.

В третий Спас, Хлебный Спас,

Поздравленья шлем от нас.

Мы хотим Вам пожелать,

В жизни горя, бед не знать.



С Божьей помощью Вам жить,

Добрым человеком слыть.

Не болеть, не огорчаться,

Почаще искренне смеяться.

***

Улетают ласточки,

Покидают нас,

И пришел ореховый,

Третий самый Спас.



Караваи новые

Подавай на стол,

Встретим осень ласково,

Спас не зря пришел!

Как поздравить родных и любимых картинками и прозой

Поздравляю с Ореховым Спасом и хочу пожелать всегда спасать себя и близких от жизненных неустоек и передряг, всегда иметь защиту от ненастий и бед, как защищен орех скорлупой. Желаю мира и благодати, счастливой жизни без капли горя, лжи и сожаления.

***

В день Орехового Спаса желаю благодати и тепла. Пусть Ваше здоровье и здоровье родных будет крепким и прочным как ореховая скорлупа, пусть небо будет чистым и ясным, пусть счастье будет вечным и прочным. Любви, веры и взаимопонимания.

Хлебный спас - светлый праздник. Праздник летнего неба, чистой воды и душистого хлеба. Пусть здоровье твое будет крепко-ореховым, а жизнь хлебо-сытной. Желаю тебе хорошего урожая: снопов удач, корзин успехов, мешков радости и полные закрома благополучия.

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Поздравляю с Ореховым Спасом. Желаю любые проблемы жизни щелкать, как белочка орешки. Желаю доброго счастья, верной любви, сильной веры, неутомимой надежды и теплой улыбки, которая будет согревать всех дорогих тебе людей.

Хлебный Спас - святой праздник для всех православных. Желаю, чтобы стремления ваши были высоки, чтобы все начинания доводили вы до конца. Желаю большой любви к ближним и к Христу, благополучия, семейного тепла, покоя и мира. Хочется пожелать, чтобы чаша в вашем доме всегда была полна спелых орехов и свежего хлеба. С Третьим Спасом вас!

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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идется тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

Ранее мы писали, что категорически запрещено делать в день Орехового Спаса.