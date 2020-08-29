Горіховий Спас: найкрасивіші листівки і привітання у віршах і прозі

Горіховий Спас українці відсвяткують 29 серпня 2020 року. Цей день, який також називають Хлібним, Нерукотворним або Спасом на полотні символізує закінчення збору врожаю.

У храми на Горіховий Спас несли на освячення горіхи, зерно, льон, хліб, полотно. Сьогодні прийнято зібратися за обіднім столом, а закінчити день треба в лазні з вінком з ліщини.

На Горіховий Спас не заведено лінуватися і бурхливо святкувати, але завжди можна поділитися з рідними та близькими красивими листівками та привітаннями з великим святом.

Гарні листівки і вірші з Горіховим (Хлібним) Спасом

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров'я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Третій Спас - серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем згасає літо…

Теплих зим бажаю всім!

З Горіховим Спасом вітати Вас хочу,

Хай сонця промінчик в оселю ввійде!

Горішки хай родяться кожного літа,

А лихо й біда Вашу хату мине!

***

Бажаю, щоб був свіжий хліб на столі,

І осінь тепла чекала вас на дворі,

Щоб Господь від бід зберігав,

І спокій на душі дарував!

Горіховий Спас - двадцять дев’яте,

горіхи і хліб на столі,

Хай сповняться нині ваші бажання,

Будуть щасливими ночі і дні!

***

Непомітно прокотилось літо.

І ось настав вже Третій Спас.

Вже на полях дозріло жито

І ми вітаємо всіх вас.

Як привітати рідних і коханих картинками і прозою

Вітаю з Горіховим Спасом і хочу побажати завжди рятувати себе і близьких від життєвих нестиковок та колотнечі, завжди мати захист від негоди і бід, як захищений горіх шкаралупою. Бажаю миру і благодаті, щасливого життя без краплі горя, брехні і жалю.

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У день Горіхового Спаса бажаю благодаті і тепла. Нехай Ваше здоров'я та здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, хай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

Хлібний спас - світле свято. Свято літнього неба, чистої води і запашного хліба. Нехай здоров'я твоє буде міцно-горіховим, а життя хлібо-ситим. Бажаю тобі хорошого урожаю: снопів удач, кошиків успіхів, мішків радості і повні засіки благополуччя.

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Вітаю з Горіховим Спасом. Бажаю будь-які проблеми життя клацати, як білочка горішки. Бажаю доброго щастя, вірної любові, сильної віри, невтомної надії і теплої усмішки, яка буде зігрівати всіх дорогих тобі людей.

Хлібний Спас - святе свято для всіх православних. Бажаю, щоб ваші прагнення були високі, щоб всі починання доводили ви до кінця. Бажаю великої любові до ближніх і до Христа, благополуччя, родинного тепла і спокою. Хочеться побажати, щоб чаша у вашому домі завжди була сповнена стиглих горіхів і свіжого хліба. З Третім Спасом вас!

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Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ в житті та Божої благодаті. Хай душа твоя завжди знаходить спасіння у милосерді, нехай твій шлях життя буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко і вільно, ніби з горіхового гаю.

Раніше ми писали, що категорично заборонено робити в день Горіхового Спаса.