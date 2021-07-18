Орбиту Земли пересечет один из самых гигантских астероидов: признан потенциально опасным

Что известно о 2016 AJ193

По информации ресурса in-space, астероид под названием 2016 AJ193 на минимальное расстояние к Земле подойдет 21 августа в 18:10 по киевскому времени

Его открыли в 2010-м году и относится он к группе Аполлона. По приблизительным оценкам размер астероида составляет 1,37 километра.

2016 AJ193 пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 3,43 миллиона километров со скоростью 26 километров в секунду.

На схеме ниже орбита Земли обозначена синим, астероида 2016 AJ193 белым, пунктиром - орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

Фото: Орбита астероида 2016 AJ193 (in-space)

В чем потенциальная опасность таких астероидов

Ученые NASA называют "потенциально опасными" астероиды, которые попадают под следующие критерии: их диаметр более 140 метров, а минимальная близость к Земле при сближении - менее 7,5 млн км.

За такими объектами тщательно следят, чтобы предупредить любую потенциальную угрозу, так как их траектория с каждым приближением к планете меняется.

Астероид 2016 AJ193 полностью вписывается в эти критерии. Следующая встреча астероида и нашей планеты состоится 19 августа 2080 года. Тогда он отдалится от планеты, и промчится на расстоянии примерно 7 миллиона километров.

Сколько астероидов-гигантов ожидается в 2021 году

Отметим, что не очень крупные астероиды пролетают возле нашей планеты ежедневно, а то и по несколько раз за день. А вот потенциально опасные - более редкие гости, которые бывают приблизительно 1-5 раз в месяц.

Гиганты же, диаметром около километра случаются реже. Так, в 2021 году "суперастероидов" всего четыре. Один из них (2001 FO32) пролетел 21 марта, 2016 AJ193, о котором идет речь в этой статье, пролетит в августе. В ноябре к планете приблизится гигант Orpheus 1982 HR, а в декабре таких будет сразу два - Nereus 1982 DB и 2003 SD220.