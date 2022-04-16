Опыт Израиля и никаких "панелек": какими будут новые дома в Украине после войны

По примеру Израиля - укрытие в каждом доме

Для восстановления разрушенной инфраструктуры украинских городов в правительстве рассматривают пример страны, которая живет в режиме постоянной угрозы войны.

В Израиле с 2004 года используют нормы, согласно которым все новые дома возводятся с бомбоубежищами. Для старых домов укрытия строят отдельно.

Глава фракции "Слуга народа" Елена Шуляк отмечает, что вопрос безопасности украинцев будет стоять на первом месте, а проектировщики не смогут игнорировать новые строительные нормы. Поскольку без прохождения экспертизы застройщик не сможет начать строительство.

Проектирование нового здания должно осуществляться с укрепленным подземным паркингом или подземным этажом обязательно с двумя выходами. Основатель компании KAN Development Игорь Никонов считает, что наличие бомбоубежища в доме должно быть прописано в Государственных строительных нормах.

Фото: бомбоубежища должны иметь два выхода и вентиляцию (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Национальном союзе архитекторов предлагают делать подземные помещения в новых домах с двойным назначением. Так, в мирное время в них могут размещаться выставочные залы, кафе, что будет гарантировать поддержание помещений в хорошем состоянии. Во время войны пользователь обязан будет передать их под бомбоубежища.

Модульные дома вместо "хрущевок" и высоток

Украинские дома в будущем должны стать более безопасными и надежными. В таких строениях предполагается защита от разбития окон, огнезащита конструкций, энергоэффективность и автономность.

Управляющий директор группы компаний UVT Андрей Антоненко считает, что в новых домах должны быть реализованы системы раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций.

К тому же опыт войны показал, что многоэтажки не могут гарантировать быструю эвакуацию с верхних этажей. Поэтому при проектировании районов предпочтение будут отдавать квартальной не высотной застройке с уютными дворами и парками.

Фото: высотки небезопасны при эвакуации (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эксперты считают, что ни в коем случае нельзя возвращаться к технологиям, которые использовались для быстрого возведения так называемых "хрущевок".

При строительстве актуально использовать модульные конструкции. Современные европейские технологии предусматривают, что большинство конструкций производятся предварительно на заводе.

В основе – сборный железобетонный каркас и готовые стеновые панели, с уже смонтированным утеплителем и окнами. Такая технология (prefab house) используется при строительстве жилых кварталов в Швеции, Дании.

Фото: жилой квартал в Швеции (pixabay.com)

В Национальным союзе архитекторов отмечают, что если раньше 5-этажные дома строили бескаркасным методом, рассчитывая только на силы самого материала, то для новых домов нужно делать каркасы. Даже если будет выбита одна стена, каркас позволит гарантировать, что не повреждена основная бетонная конструкция.

При масштабном восстановлении инфраструктуры архитекторы настаивают на изменении внешнего вида улиц, которые были застроены однотипными "панельками".

Внутренняя часть новых домов должна быть типизирована, но их фасады - уникальны, к примеру, для каждого микрорайона.

Сроки строительства и цена квартир

Специалисты предполагают, что для полного восстановления городов понадобится от 3 до 7 лет. При этом бюджет определить на данный момент невозможно. Его можно рассчитать только на основе реально разработанных проектов.

При использовании модульных и сборных конструкций срок возведения нового дома составит 6-9 месяцев.

По мнению директора UVT Андрея Антоненко, учитывая подорожание стройматериалов и рабочей силы, себестоимость одного квадратного метра жилья не в центре Киева будет на уровне не менее 1 тысячи долларов.