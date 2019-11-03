Опыт Грузии: украинцам рассказали, как сэкономить на "евробляхах"

Евробляхи в Украине можно растаможить по низкой стоимости. Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко увидел в законопроекте №2324 "лазейку" для коррупционных афер. Кроме того, он отметил, что в качестве адекватных законов растаможивания автомобилей можно использовать опыт Грузии. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

По его мнению, отмена акциза и снижение стоимости растаможивания автомобилей не исключает коррупционную составляющую. В то же время Назаренко предлагает отменить еще пошлину и НДС, а вместо всего этого ввести единый налог при импорте. Как вариант он предлагает использовать практику Грузии и брать уплату за любое ввозимое авто в размере 1 евро за 1 куб см объема двигателя. По его мнению, именно такая формула полностью исключит коррупционную составляющую на таможне.

"Исчезнет проблема занижения/завышения стоимости авто при растаможке, то есть, коррупция на таможне! Никто не будет смотреть при растаможке в Шваке, а только на объём двигателя!! Хочешь травить окружающих дымом, "колотить понты" и ездить на "крутой" шестилитровой тачке - плати 6 тыс. евро (ведь на бензин для такого авто ж деньги есть?), а хочешь ездить на Смарте 800 куб см (а не понтоваться) - уплати только 800 евро за всю растаможку. Пусть депутаты предлагают (это не моя работа!), но я бы предложил отменить акциз, НДС и пошлину, заменив все налоги: единым налогом, например, 1 евро с 1 куб см объема. Может я и ошибаюсь, но по-другому мы никак не уйдем от игры "казаки- разбойники": одни будут занижать стоимость авто, а другие завышать", - добавил он.

Как сэкономить на растаможивании авто (скриншот: facebook.com/Олег Назаренко)

Напомним, что Раде рекомендуют отсрочить экологические требования "Евро-6" для новых авто.