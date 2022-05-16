Опять не ко времени? В Украине восстановили систему, которая "бесит" водителей

В Украине вернули автоматическую фиксацию правил нарушения ПДД водителями. С сегодняшнего дня водителям начнут приходить "письма счастья" в случае несоблюдения ПДД. Некоторые уже раскритиковали это и сообщили, что сейчас это "не ко времени".
Об этом рассказали в сюжете "Сніданок з 1+1".
С 16 мая в Украине заработают 128 камер в 10 регионах Украины. Приборы включат для того, чтобы уменьшить количество аварий.
По словам экспертов, основной причиной аварий является превышение скорости водителями на дорогах.
Нарушителем скоростного режима считается тот водитель, который превысил разрешенную скорость на 23 км/ч.
К примеру, в городах это будет 73 км/ч (50 разрешенная + 20 — допустимое превышение +3 — заложенная погрешность прибора).
Но не все украинцы рады такому решению, эксперты говорят, что это поможет врагу отслеживать перемещения украинских военных. К тому же камеры могут стать объектом кибератак.
"Там есть айди адреса, которые "светятся" прямо в интернет и с минимальным ресурсом можно получить к ним доступ", - рассказал эксперт, не поддерживающий возвращение камер.
Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.
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