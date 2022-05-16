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Знову не на часі? В Україні відновили систему, яка "бісить" водіїв

В Україні повернули систему, що бісить водіїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні повернули автоматичну фіксацію правил порушення ПДР водіями. Відсьогодні водіям почнуть приходити "листи щастя" у разі недотримання ПДР. Деякі вже розкритикували це і повідомили, що зараз це "не на часі".

Про це розповіли в сюжеті "Сніданок з 1+1".

З 16 травня в Україні запрацюють 128 камер в 10 регіонах України. Прилади увімкнуть для того, щоб зменшити кількість аварій.

За словами експертів, основною причиною аварій є перевищення швидкості водіями на дорогах.

З якою швидкістю можна їздити на дорозі

  • У пішохідній (житловій) зоні - 20 км/год.
  • У населених пунктах (містах) дозволена максимальна швидкість руху - 50 км/год.
  • На автошляхах за межами населених пунктів дозволено їхати зі швидкістю 90 км/год.
  • Якщо дорога за містом обладнана розділовою смугою - 110 км/год.
  • На автомагістралях допустима швидкість 130 км/год.

Хто вважається порушником

Порушником швидкісного режиму вважається той водій, який перевищив дозволену швидкість на 23 км/год.

Наприклад, в містах це буде 73 км/год (50 дозволена +20 - допустиме перевищення +3 - закладена похибка приладу).

Чому це "не на часі"

Але не всі українці раді такому рішенню, експерти кажуть, що це допоможе ворогові відстежувати переміщення українських військових. До того ж камери можуть стати об'єктом кібератак.

"Там є айді адреси, які "світяться" прямо в інтернет і з мінімальним ресурсом можна отримати до них доступ", - розповів експерт, який не підтримує повернення камер.

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни поліція запустила фантоми для прихованої фіксації порушень ПДР.

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ПДР