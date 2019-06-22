Опустилась до разогрева: опальная MARUV снова едет выступать в РФ

MARUV выступит на разогреве у звезды мировой величины – у Кристины Агилеры в Москве. Несмотря на непростую ситуацию в Украине, исполнительница MARUV не стесняется выступать в России. Артистка снова намерена выступать в столице страны-агрессора. Так, в Москву с концертом приедет певица мирового масштаба Кристина Агилера. Концерт поп-дивы состоится уже 23 июля. Об этом написала сама певица в социальной сети Instagram.

MARUV опубликовала историю, в которой упомянула свое участие в разогреве перед концертом Кристины Агилеры.

MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры в Москве (скриншот: instagram.com/maruvofficial)

Организаторы концерта американской поп-дивы потратили немало времени, чтобы найти достойного вокалиста, который бы выступил на разогреве в Агилеры. По их мнению, украинская певица MARUV отлично подойдет для этой роли. Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал концертный организатор поп-дивы SAV Entertainment.

"… Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки", – говорится в сообщении.

MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

По словам организаторов концерта Агилеры, альбом MARUV "BLACKWATER" в России уже стал трижды платиновым. Немало славы по всему миру ей принесли и хиты "Drunk Groove" и "Focus On Me". Она с легкостью покоряет самые высокие позиции в чартах СНГ, популярна в Польше, Мексике, Франции.

Ранее мы писали, что MARUV разоткровенничалась о жертвах, которые понесла ради карьеры.

До этого MARUV рассказала, с чем не может смириться ее бабушка.

Также сообщалось, что MARUV снова поцеловалась с девушками.