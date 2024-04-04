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Повний перелік країн, у яких можна скласти НМТ: список

У яких країнах можна скласти НМТ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Українські випускники зможуть скласти НМТ у 32-х країнах. Для цього за кордоном створять 57 тимчасових екзаменаційних центрів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію МОН.

У яких країнах українські випускники зможуть скласти НМТ

"Тестування проводитимуть у спеціально обладнаних центрах, де з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО. А отже, вступні випробування традиційно відбуватимуться на засадах прозорості та справедливості - незалежно від того, де саме учасники їх проходитимуть", - наголошують у відомстві.

Основна сесія НМТ за кордоном відбудеться в цих країнах: Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Більше деталей про локації за кордоном, а також кількість вільних місць для складання НМТ можна дізнатись за посиланням.

Географія країн, у яких можна буде скласти НМТ (скриншот)

"Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном є обмеженою. Якщо всі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору", - наголошують у МОН.

Вони також зазначають, що до 15 квітня можна оновити у персональному кабінеті локацію для складання НМТ, якщо ви підібрали зручніший для вас тимчасовий екзаменаційний центр.

Важливо врахувати, що деякі локації будуть доступними тільки в межах додаткової сесії НМТ, яка проходитиме з 11 по 19 липня.

Нагадаємо також, що реєстрація на НМТ триває до 11 квітня.

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