Опрокинул рюмочку горилки с перцем: всплыли фото поездки принца Филиппа в Киев

Принц Филипп умер 9 апреля накануне своего сотого юбилея. Супруг Елизаветы II прожил очень насыщенную жизнь, был резким на словцо и грубоватым, а в 1973-м он пил горилку с перцем в столице Украины.

Недавно всплыли архивные фото того самого дня, когда герцог Эдинбургский посетил украинскую столицу, пишут Факты .

Целых 48 лет назад муж королевы Великобритании вместе с единственной дочерью принцессой Анной приехал в Киев. Тогда королевской особе было 23 года и она любила кататься верхом.

В сентябре 1973-го столица принимала чемпионат Европы по конному спорту, а дочь британской королевы - страстная любительница лошадей и опытная наездница. Отец приехал, чтобы поддержать дочь в ее спортивных начинаниях.

Сообщается, что впечатления от поездки у Его Высочества были хорошими. Знакомился он с Киевом довольно своеобразно: садился на частный самолет и целый час летал над городом.

Фото: Принц Филипп в Киеве, слева на фото (facebook.com/chlek.khina)

"Хорошо изучив с высоты планировку города, герцог отметил, что столицу советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса - это само по себе чудо!" (Из воспоминаний бывшего председателя Киевского горисполкома Владимира Гусева).

Принц заценил тогда наши национальные блюда - борщ с пампушками и котлеты по-киевски.

"В перерыве между соревнованиями мы обедали в ресторане "Прага" на ВДНХ. Принцу Филиппу понравились украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он символически выпивал рюмочку "горилки з перцем", шутливо приговаривая: "Самые лучшие бокалы - длинные. Самые лучшие тосты короткие", - рассказывал Гусев.

Фото: Владимир Гусев показывает принцу Филиппу Киев (fakty.ua)

Герцога поселили в резиденции по улице Розы Люксембург (в наше время - Липская), напротив гостиницы "Киев". А его дочь Анна вместе с членами английской команды остановились в гостинице "Москва" (теперь - "Украина").