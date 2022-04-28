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Як визначити підроблені ліки не виходячи з аптеки: дієві способи

Новость на русском →
Четвер 28 квітня 2022 18:57
Як визначити підроблені ліки не виходячи з аптеки: дієві способи Фото: Як відрізнити підроблені ліки від справжніх (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Підроблені ліки можуть зустрічатися в усіх групах терапевтичних засобів - від простих знеболювальних до вартісних протиракових препаратів. Якщо ви помітили, що ліки перестали діяти, не виключено, що перед вами підробка.

Як відрізнити справжні препарати від фальсифікату - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

У ВООЗ і Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками радять:

  • Уважно роздивлятися упаковку - чи є будь-які пошкодження або помилки в тексті.
  • Перевіряти, чи збігаються дати виготовлення та закінчення терміну придатності, вказані на зовнішній упаковці (коробці), з датами, які вказані на упаковці самого препарату.
  • Перевіряти наявність державної реєстрації препарату у Державному реєстрі лікарських засобів України за посиланням тут.
  • Оцінювати зовнішній вигляд препарату, його цілісність та перевіряти, чи має він нехарактерний колір або запах.

Обов'язково зверніться до вашого лікаря, якщо виникли підозри на підробку, чи з'явилася небажана реакція на препарат.

Раніше ми писали, чим відрізняється за ефектами та показами ібупрофен та парацетамол.

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