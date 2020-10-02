OPPO представила в Украине два новых смартфона в линейке Reno

Бренд смарт-устройств ОPPO объявил о лонче Reno4 серии, представив на украинском рынке два новых смартфона: Reno4 Pro и Reno4 Lite.

Как отмечают в компании, новая Reno4 серия оснащена инновационными функциями камеры, быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0, и расширяет границы представления о том, что может предложить современный гаджет.

"Мы рады представить серию смартфонов ОРРО Reno4 на украинском рынке. Унаследовав смелый дух серии Reno, Reno4 серия выходит за рамки привычных функций и возможностей. Она призвана побудить пользователей к раскрытию творческого потенциала. Новая Reno4 серия смартфонов идеально отражает идею OPPО предлагать ориентированный на пользователя продукт и обновленный пользовательский опыт", - заявил во время презентации генеральный директор ОРРО AED Украина Генри Ван.

Согласно информации в релизе компании, Reno4 Pro имеет толщину 7,7 мм и весит около 165 г, что делает его самым тонким устройством в своем ценовом диапазоне. Он также оснащен изогнутым 3D-экраном и большим аккумулятором с технологией быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0.

Reno4 Pro оснащен изогнутым 3D-экраном, имеет эргономичную форму с изгибом в 55,9 градуса, обеспечивает комфортное ощущение в руке и предотвращает случайные нажатия. 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей обеспечивает вид "без границ".

Кроме того, смартфон может похвастаться соотношением экрана к корпусу 92,01% и большей плотностью пикселей, а его максимальная яркость достигает 1,100 нит. Он также отвечает мировым стандартам ухода за глазами согласно сертификации TÜV Rheinland, защищая ваши глаза даже при использовании телефона в ночное время.

Благодаря новой технологии OPPO CMF (цвет, материал, обработка) корпус смартфонов Reno4 серии имеет матовое покрытие для того, чтобы на поверхности не оставались отпечатки пальцев и царапины.

Как рассказывают в компании, ОРРО Reno4 серия имеет ряд интересных функций съемки. С помощью функции 960 fps Умная Замедленная Съемка вы сможете снимать, фиксируя каждую деталь и каждое движение. Для тех, кто хочет снимать оригинальные ролики, функция AI Цветное Портретное Видео — идеальный вариант. К тому же с модным монохромным видео вы можете играть с цветами, оставляя в кадре красные, зеленые или синие объекты, а остальные — в черно-белых оттенках.

Кроме того, режим Ultra Steady Video был обновлен до Ultra Steady Video 3.0. Режимы Ultra Steady Video и Ultra Steady Video Pro дополняет функция Front Steady Video, которая обеспечивает стабилизацию фронтальной камеры.

Reno4 Lite призван стать экспертом в области портретной фотографии. Гаджет может похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания групповых селфи, а также 6 портретными АІ-модулямя.

OPPO также стремится продолжать внедрять инновации и предлагать новые и усовершенствованные решения для быстрой зарядки. В июле 2020 OPPO представили новую технологию 125 Вт зарядки. На этот раз OPPO приближают будущее с помощью 65 Вт SuperVOOC 2.0, которая доступна на Reno4 Pro.

Поддерживая технологию 65 Вт Flash Charge, аккумулятор Reno4 Pro емкостью 4000 мАч может быть полностью заряжен за 36 минут. Всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы в течение 4 часов просматривать видео на YouTube на Reno4 Pro. А за 10 минут подзарядки вы получите 49% заряда аккумулятора.

SuperVOOC 2.0 использует инновационную двухэлементную конструкцию с быстрой зарядкой, где два аккумулятора соединены последовательно для разделения напряжения 10В, так что максимальное напряжение, которое должен выдерживать каждый аккумулятор, составляет 5В. Это означает, что даже если вы заряжаете свой телефон и параллельно смотрите видео или играете в игры, это не несет никакого вреда для устройства.

Чтобы гарантировать безопасную зарядку смартфона Reno4 Pro, технология OPPO 65 Вт SuperVOOC 2.0 предлагает пять уровней защиты. Reno4 Pro также прошел сертификацию быстрой зарядки от TÜV Rheinland. Этому способствовала приверженность высоким стандартам безопасности и стремление преодолевать границы снова и снова. Система зарядки OPPO VOOC Flash была признана более чем 157 миллионами пользователей с момента ее появления в 2014 году.

Согласно результатам теста лаборатории OPPO, режим сверхвысокого раздельного энергосбережения Супер энергосберегающий режим позволяет Reno4 Pro общаться в WhatsApp в течение 1,5 часа или совершать звонки в течение 77 минут. Супер ночной режим ожидания обеспечивает потребление только 2% заряда батареи, пока вы спите ночью, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ваш телефон утром окажется разряженным.

OPPO инвестируют 7 млрд долларов в R&D для создания экосистемы интеллектуальных устройств, в том числе AI, AR, big data и других передовых технологий.

Наличие на рынке

В Украине ОРРО Reno4 серия смартфонов уже доступна для пользователей на сайтах и ​​в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, ROZETKA, АЛЛО, Citrus, F5, KTC и других.

Reno4 Pro (8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM) доступен в двух цветах: Галактический Синий и Звездная Ночь по цене 17 999 гривен. При покупке Reno4 Pro с 1.10 до 18.10 получите беспроводные наушники OPPO W31 в подарок*.

Reno4 Lite (8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM) будет доступен в двух цветах — Волшебный Синий и Матовый Черный по цене 11 999 гривен. При покупке Reno4 Lite с 1.10 до 18.10 получите беспроводные наушники OPPO W11 в подарок.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что американская компания Google представила свой новый флагманский смартфон Pixel 5. Он не получил флагманский процессор, но поддерживает сети пятого поколения.