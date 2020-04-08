Как оплатить коммунальные услуги пенсионерам в карантине: в правительстве дали ответ

Карантин в Украине введен до 24 апреля с целью недопущения распространения коронавируса в стране. С 6 апреля карантинные правила усилили и запретили выходить из дома людям старше 60 лет. Многих пенсионеров волнует вопрос о том, как оплачивать коммунальные услуги и в правительстве дали объяснение.

Пенсионеры могут оплатить коммунальные услуги дистанционно – с помощью онлайн-сервисов. Если нет возможности справиться самостоятельно – можно попросить помощи родственников или знакомых.

Также в правительстве сообщили, что в ближайшие дни будет принято решение по поводу возможности оплаты за услуги ЖКХ через уполномоченные банки и Укрпочту. Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банки, смогут дистанционно оплатить коммунальные услуги.

Для этого им придется зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую линию" банка и подать информацию об коммунальных услугах, которые они хотят оплатить дистанционно. Также им нужно будет дать необходимые данные для оплаты услуг со счетов.

Еще один вариант оплаты – все получатели пенсии и денежных выплат смогут оплатить коммунальные услуги непосредственно у почтальона во время получения пенсии и денежной помощи, или заказав такую услугу по телефону.

Напомним, ранее мы писали о том, как могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг те, кто из-за карантина в Украине остался без работы.