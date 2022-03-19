Как оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка: инструкция

Все средства, которые украинцы получили за вакцинацию от коронавируса, можно потратить на оплату коммунальных услуг.

Также можно использовать средства, которые государство начало выплачивать жителям областей, которые пострадали от военной агрессии РФ против Украины.

Как получить помощь от государства

1. Зайдите в мобильное приложение "Дія"

2. Выберите в меню "Услуги" – "Поддержка".

3. Нажмите "Получить помощь".

4. Деньги поступят на ваш счет в течение 10 дней.

Как оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка

1. Выберите один из удобных онлайн-сервисов: Vaber-бот YASNO, мобильное приложение YASNO, интернет-банкинг или платежные сервисы

2. Укажите сумму к оплате

3. Внесите реквизиты карты єПідтримка

4. Подтвердите платеж

Украинцев просят по возможности оплачивать коммунальные услуги, даже если они находятся вдали от дома, чтобы помочь в стабильной работе энергосистемы.

Укрпочта сняла комиссию на оплату коммунальных услуг при оплате за услуги в почтовых отделениях.