Як оплатити комунальні послуги карткою єПідтримка: інструкція

Всі кошти, які українці отримали за вакцинацію від коронавірусу, можна витратити на оплату комунальних послуг.

Також можна використовувати кошти, які держава почала виплачувати жителям областей, які постраждали від військової агресії РФ проти України.

Як отримати допомогу від держави

1. Зайдіть в мобільний додаток "Дія"

2. Виберіть в меню "послуги" - "Підтримка".

3. Натисніть "Отримати допомогу".

4. Гроші надійдуть на ваш рахунок протягом 10 днів.

Як оплатити комунальні послуги карткою еПідтримка

1. Виберіть один зі зручних онлайн-сервісів: Vaber-Бот YASNO, мобільний додаток YASNO, Інтернет-банкінг або платіжні сервіси

2. Вкажіть суму до оплати

3. Внесіть реквізити картки єПідтримка

4. Підтвердить платіж

Українців просять по можливості оплачувати комунальні послуги, навіть якщо вони знаходяться далеко від дому, щоб допомогти в стабільній роботі енергосистеми.

Укрпошта зняла комісію на оплату комунальних послуг при оплаті за послуги в поштових відділеннях.