Как оплатить коммуналку без комиссии: все способы для экономии

Monobank

Monobank позволяет производить оплату большинства коммунальных услуг без комиссии. Делать это можно только с помощью смартфона на базе iOS или Android.

Для этого необходимо на главном экране выбрать: Прочие платежи - Создать папку - Коммунальные платежи. Далее нужно указать ФИО плательщика, город и адрес, по которому будете производить оплату. После создания папки, в ней можно будет выбрать нужную вам компанию. Компанию можно найти по названию, ЕГРПОУ или IBAN.



Если все реквизиты компании вы вводите самостоятельно, в таком случае это будет платеж в адрес юридического лица и при оплате до 10 000 грн за одну операцию и до 20 000 грн суммарно за месяц комиссия в счет личных средств отсутствует, а в счет кредитных средств составляет 2% от суммы оплаты.

При оплате на сумму более 10 000 грн за одну операцию и более 20 000 грн суммарно за месяц комиссия в счет личных средств - 0,5% (не более 190 грн), в счет кредитных средств - 4%.

Для некоторых компаний добавлены бездоговорные шаблоны для вашего удобства. То есть все реквизиты компании в бездоговорном шаблоне уже указаны, но так как шаблон заведен по коммерческому предприятию, при оплате будет комиссия. На этапе подтверждения платежа вы будете видеть сумму комиссии.

ПУМБ онлайн

При вводе реквизитов вручную, комиссия при оплате коммуналки будет вычитываться.

Если же вы воспользуетесь перечнем предприятий в приложении, комиссии не будет. Их можно найти перейдя по цепочке: Главная - Переводы - Услуги - Коммунальные услуги. Далее выбрать предприятие из перечня.

Ощад 24/7

Без комиссии можно оплатить коммунальные услуги в интернет-банкинге Ощад 24/7

Однако по некоторым предприятиям комиссия может присутствовать, есть исключения. Это станет понятно непосредственно при проведении платежа.

Отметим, что Приват24 комиссию не отменил. Однако при оплате из своих средств, она будет минимальной, то есть 1-3 грн.

Сервис платежей Portmone.com

"Сейчас комиссия присутствует только при переводе с карты на карту, на другие платежи комиссии нет", - рассказали нам в сервисе.

Ранее комиссия составляла минимум 3 грн, а дальше в зависимости от суммы от 1 до 1,5%. Также работали спецпакеты. Например, за пакет "Месяц" надо было платить 19,90 раз в месяц, а первый раз - бесплатный.

EasyPay.ua

Оплата без комиссии возможна только при оформлении виртуальной карты непосредственно на сервисе EasyPay.ua.

Если вы платите с банковской карты, комиссия учитывается. Собственно, такие возможности были и до введения военного положения. В компании никаких изменений не было.

Центр коммунального сервиса

Киевляне могут оплатить коммуналку через Центр коммунального сервиса. Ссылка здесь. Воспользоваться услугой можно через ввод реквизитов после регистрации, а также отсканировав QR-код на платежке.

Но сделать это можно не по всем квитанциям: газ, электроэнергия, домофон оплачивается отдельно.

К слову, Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения.

Отключать от услуг в случае задолженности украинцев так же не будут.